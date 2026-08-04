Вынужденный выбор: почему россияне все чаще покупают полноприводные авто

Уткина: рост спроса на полный привод связан с экспансией китайских марок. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Увеличение сегмента автомобилей с приводом на все колеса на отечественном рынке обусловлено прежде всего перестройкой самой структуры предложения, а не изменением вкусов покупателей. Как пояснила в беседе с «Российской газетой» директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина, решающую роль здесь сыграла активная экспансия китайских производителей, которые массово выводят на наш рынок полноприводные кроссоверы и внедорожники.

Аналогичную точку зрения высказал директор по работе с автодилерами «Ренессанс страхование» Станислав Бельский, уточнив, что речь идет не о смене потребительских предпочтений, а о трансформации самого рыночного ландшафта. Если прежде массовый сектор формировали седаны и переднеприводные машины, то сегодня его фундамент составляют китайские паркетники, в которых полный привод нередко входит в стандартное оснащение средних и верхних комплектаций.

В итоге, как отметил Бельский, приобретатель зачастую получает машину с 4×4 не потому, что целенаправленно искал такую опцию, а потому, что именно такие модификации сегодня наиболее широко представлены в бюджетном сегменте. Эксперт спрогнозировал, что в обозримом будущем доля подобных автомобилей продолжит расти за счет расширения модельных линеек, включая появление гибридных полноприводных версий.

В свою очередь, специалист «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий обратил внимание, что на фоне общего удорожания машин потребители все чаще делают выбор «на вырост», рассчитывая на длительную эксплуатацию, и готовы переплачивать за улучшенную проходимость и более высокую ликвидность при перепродаже.

При этом эксперты предупредили, что полноприводная трансмиссия неизбежно повышает как стартовую цену автомобиля, так и последующие расходы на его содержание. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачев подчеркнул, что в условиях мегаполиса привод на все колеса для абсолютного большинства водителей остается избыточной опцией — несмотря на очевидные плюсы в зимний период.

По данным «Автостата», опубликованным 31 июля, за первые полгода 2026 года в России реализовано 260,4 тысячи новых легковых машин с полным приводом, что составило 42,8% от общего объёма рынка. Аналитики назвали этот показатель историческим максимумом — до сих пор наибольшая доля таких автомобилей фиксировалась в 2025 году и равнялась 39,5%.

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