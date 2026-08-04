Мир останется без дешевых Ford: Фарли бросил вызов Porsche

Форд отказывается от дешевых авто. Фото: just dance / Shutterstock.com / Fotodom.

Американское подразделение Ford пересматривает свою рыночную стратегию, сворачивая выпуск недорогих моделей для широкой аудитории. Вместо этого компания делает акцент на производстве премиальных и узкоспециализированных транспортных средств.

Генеральный директор Джим Фарли пояснил, что теперь корпорация планирует сконцентрировать усилия на автомобилях, способных вызывать у владельцев сильную эмоциональную привязанность. Цель бренда, по его словам, — занять нишу, аналогичную позиции Porsche во внедорожном сегменте. Источником информации выступил портал Carscoops 4 августа.

Приоритетными платформами выбраны грузовики серии F, внедорожники Bronco и легендарный спорткар Mustang. В руководстве отметили, что покупатели этих машин охотно тратятся на дополнительные опции и аксессуары, что существенно увеличивает итоговую прибыль с каждого экземпляра. Как подчеркивается в материале, торговля фирменными аксессуарами и тюнинговыми пакетами может приносить даже больший доход, чем борьба за долю на рынке бюджетных седанов.

Одновременно с этим производитель фактически покидает низкий ценовой сегмент. Если десятилетие назад модельный ряд включал несколько автомобилей дешевле нынешнего порога входа, то сегодня самым доступным легковым вариантом (исключая пикапы) остается кроссовер Bronco Sport со стартовой ценой от 31,8 тыс. долларов. При этом снятый с конвейера Escape в некоторых дилерских центрах еще присутствует, но официально уже не предлагается. Начальная же модель пикапа Maverick доступна покупателям примерно за 23 тыс. долларов.

Источники сообщают, что в настоящее время инженеры Ford работают над двумя перспективными проектами: электрическим пикапом с ориентировочной ценой около 30 тыс. долларов и четырехдверной модификацией культового Mustang.

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