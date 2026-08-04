Доступный японский компактвэн Toyota Roomy стал доступен в России: сколько стоит и какие характеристики

В России появилась в продаже бюджетная семейная Toyota. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке стартовали предложения по ввозу компактного минивэна Toyota Roomy, который японский концерн Daihatsu выпускает уже около десяти лет.

Как выяснили «Автоновости дня», в Хабаровске один из дилеров предлагает заказать новый Roomy за 1 525 000 рублей в исполнении G-T — это топовая версия с наиболее производительным мотором в гамме и максимальным набором опций. Для сравнения, универсал LADA Vesta SW Cross сегодня обойдется минимум в 1 938 000 рублей.

Главная техническая особенность данной модификации — силовой агрегат. Вместо атмосферного двигателя под капотом установлен 1,0-литровый трЕхцилиндровый турбомотор, развивающий 98 лошадиных сил и 140 Нм крутящего момента. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и переднеприводной системой.

Оснащение хабаровской версии включает кожаный мультифункциональный руль, полностью светодиодную оптику, однозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, влагостойкую тканевую обивку кресел, бесключевой доступ с запуском двигателя от кнопки, а также складные электрозеркала с подогревом.

Кроме того, установлен современный пакет систем безопасности Smart Assist, который в зависимости от года выпуска способен включать автоматическое экстренное торможение, предупреждение о пересечении разметки, удержание в полосе, распознавание знаков, адаптивный круиз-контроль, автоматическое переключение дальнего света, оповещение о трогании впереди идущего автомобиля, парктроники и камеру заднего вида.

Салон остается пятиместным, но отличается гибкой трансформацией. Задний диван можно сдвигать в продольном направлении, изменять угол наклона спинки или складывать практически в ровную поверхность. В таком положении образуется грузовое пространство длиной свыше 1,5 метра — достаточное для перевозки велосипеда, крупной бытовой техники или объемных коробок.

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