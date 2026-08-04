Рекордный июль: россияне скупают электрокары и гибриды

Продажи электромобилей в России резко выросли Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил в своем телеграм-канале, что по итогам июля текущего года на российском автомобильном рынке доля машин с электрической тягой достигла рекордного уровня. Суммарная доля электромобилей (EV) вплотную приблизилась к отметке 9%, а вместе с другими электрифицированными версиями она превысила 12%.

Из данных, которыми поделился эксперт, следует, что минувший месяц стал абсолютным рекордсменом по реализации транспортных средств, способных передвигаться исключительно на электроэнергии (BEV, PHEV и EREV). В июле на территории России было зарегистрировано 1540 полностью электрических автомобилей и 9224 подключаемые гибридные модели. Именно этот результат позволил указанному сегменту занять почти 9% всего рынка.

Помимо этого, 3,2% от общего объема продаж пришлось на традиционные гибридные системы (HEV) и «мягкие» гибриды (MHEV), которым для работы не требуется внешняя зарядка от розетки. В итоге, как отметил Целиков, совокупная доля всех типов электрифицированных автомобилей впервые в истории наблюдений перешагнула барьер в 12%, установив новый рекорд.

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