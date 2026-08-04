Наследник легенды: Audi A2 e-tron станет самым экономичным электромобилем марки. Фото: audi.com

Немецкий автопроизводитель Audi анонсировал скорый дебют новой электрической модели A2 e-tron, которая должна появиться этой осенью. Этот автомобиль позиционируется как идейный продолжатель одноименного хетчбэка, выпускавшегося в период с 1999 по 2005 год.

В преддверии премьеры пресс-служба бренда обнародовала фотографии закамуфлированного прототипа и раскрыла ряд технических характеристик. Как заявляют в компании, новинка претендует на звание самой энергоэффективной серийной модели за всю историю марки и будет предложена в качестве входного электромобиля в линейке.

По предварительным данным, полученным в ходе цикличных испытаний WLTP, расход энергии у A2 e-tron составляет 12,8 киловатт-часа на каждые 100 километров пути. Представители фирмы пояснили, что столь впечатляющий показатель стал возможен благодаря сочетанию продуманной аэродинамики, усовершенствованного силового агрегата и оптимизированной конструкции аккумуляторной батареи. Версия мощностью 190 лошадиных сил в комплектации с пакетом повышения эффективности демонстрирует коэффициент лобового сопротивления всего 0,24 — это лучший результат среди компактных моделей концерна.

Кузов A2 e-tron отличается обтекаемыми формами, включает воздушные каналы в передних крыльях, специальные элементы для снижения завихрений в колесных арках, а также активную решётку системы охлаждения, которая в обычном режиме остается закрытой, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление. В компании подсчитали, что весь комплекс этих мер позволяет экономить до 0,9 кВт·ч на 100 км. Особенно это ощущается на загородных трассах, ведь при скоростях свыше 100 км/ч сила сопротивления воздуха обеспечивает более половины общего потребления энергии.

Электромобиль оснащается тяговой батареей на основе литий-железо-фосфатных элементов (LFP) емкостью 61 кВт·ч, которая допускает регулярную зарядку до полных 100%. Отдельно подчёркивается наличие функции двусторонней зарядки, позволяющей использовать машину как мобильный источник питания для наружных приборов и устройств.

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