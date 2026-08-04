Рынок может вырасти: в АЕБ назвали условия для нового рывка продаж

АЕБ допустила рост рынка легковушек и LCV во втором полугодии. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Председатель профильного комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев обозначил вероятность увеличения объемов реализации новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта во второй половине текущего года, сообщает ТАСС.

По его словам, такой сценарий возможен при сохранении ряда благоприятных экономических факторов, среди которых — дальнейшее укрепление ключевой ставки, стабильность курсов валют, действие государственных программ поддержки, доступность инструментов для стимулирования покупательского спроса и общая прогнозируемость условий для предпринимательской деятельности.

Он выразил надежду, что нынешняя положительная тенденция на рынке сохранится, и если перечисленные условия сложатся удачно, то второе полугодие может принести уверенный прирост. В качестве иллюстрации текущей ситуации Калицев привел данные АО «ППК»: июльские продажи новых машин в 2026 году достигли 124,4 тысячи единиц, что на 0,3% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года. При этом он назвал июльский результат лучшим с января, хотя темпы прироста не превышают 1% из-за эффекта высокой базы 2025 года.

Несмотря на сдержанные прогнозы и непростую обстановку на топливном рынке, отметил Калицев, позитивная динамика сохранилась. Он также обратил внимание на то, что очередное, уже десятое по счету снижение ключевой ставки служит позитивным сигналом, постепенно улучшающим потребительские настроения, даже если эффект от этого решения проявляется не сразу.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.