Возвращение легенды: Mitsubishi раскрыл подробности нового Pajero

Mitsubishi подогревает интерес в преддверии премьеры Pajero. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель Mitsubishi завершает подготовку к официальной презентации автомобиля, который должен прийти на смену культовому внедорожнику Pajero. По данным, полученным из неофициальных источников, публичный показ новинки намечен на 2 сентября.

В основе будущей модели, как ожидается, будет лежать прочная лестничная рама — конструктивное решение, характерное для ранних версий Pajero. Таким образом, инженеры отказываются от интегрированной в кузов рамы, которая применялась на поколении 1999 года, и возвращаются к более традиционной и надежной схеме.

Автомобиль, по предварительным данным, получит современную подвеску, обеспечивающую улучшенную устойчивость, а также фирменную систему полного привода Super All Wheel Control (S-AWC), которая гарантирует высокую проходимость и уверенное поведение на любых покрытиях. Примечательно, что премьера состоится не только на внутреннем японском рынке, но и в других регионах мира.

Эксперты прогнозируют, что в Японии стоимость новинки будет колебаться в диапазоне от 5 до 7 миллионов иен, что в пересчете на рубли составляет примерно от 2,4 до 3,4 миллиона. В моторном отсеке, по имеющейся информации, разместится 2,4-литровый дизельный агрегат с четырьмя цилиндрами и двойным турбонаддувом, выдающий 201 лошадиную силу.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.