В России выросли продажи машин отечественной сборки: все детали

В России выросли продажи машин отечественной сборки. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно статистике Министерства промышленности и торговли, за первые семь месяцев 2026 года объем реализации автомобилей в России увеличился на 10% в сравнении с тем же периодом минувшего года, превысив отметку в 815 тысяч единиц.

Основным драйвером роста стал легковой сегмент: здесь продажи подскочили на 13,3% до 732 058 машин. Эти данные приводит со ссылкой на ведомство журнал «За рулем».

Особенно высокую динамику показывают национальные производители: выпуск автомобилей вырос на 26,5%, а доля локальных брендов на рынке достигла 63,4%, что на 8 процентных пунктов выше прежних значений. Параллельно происходит стремительное укрепление сегмента электрифицированного транспорта — его рост составил 94,7%, и теперь такие автомобили занимают почти 9% первичных продаж. При этом почти каждая вторая электрическая машина (45,8%) произведена в России.

В то же время другие направления продемонстрировали отрицательную динамику. Реализация легких коммерческих автомобилей сократилась на 17,2%, грузового транспорта — на 6,7%, автобусов — на 3,5%. Что касается июльских показателей, то в последнем месяце лета россияне купили 134 970 транспортных средств — это лишь на 0,3% больше, чем в июле прошлого года, однако по отношению к июню текущего года прирост составил уже 5,5%.

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