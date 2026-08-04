Слухи оказались ложью: Geely не привезет в Россию «атмосферный» Coolray с АКПП

Geely не планирует выводить на рынок РФ кроссовер Coolray с атмосферным мотором. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

В пресс-службе китайского автогиганта Geely опровергли появившуюся ранее в одном из Telegram-каналов информацию о возможном появлении на российском рынке кроссовера Coolray с атмосферным двигателем и классической автоматической трансмиссией.

Официальный представитель марки в России заявил «Автоновостям дня», что реализация такой модификации на территории страны не входит в планы компании.

Напомним, что несколькими днями ранее в Сети опубликовали фотографию автомобиля, замеченного в московском учебном центре Geely. Согласно тому сообщению, речь шла о версии с 1,5-литровым 122-сильным мотором и шестиступенчатой автоматической коробкой передач, однако эти данные не подтвердились.

В настоящее время обновленный Coolray появился в российских салонах в мае текущего года и доступен исключительно в топовой комплектации «Эксклюзив» за 2 739 990 рублей. Под капотом у него установлен 147-сильный 1,5-литровый турбодвигатель, который работает в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями. На данный момент все поставляемые машины имеют одинаковую окраску кузова — «лиловый перламутр» с черной контрастной крышей.

Внешне модель легко узнать по широкой радиаторной решетке с волнообразным узором, переработанному переднему бамперу с диффузором и эксклюзивным 18-дюймовым литым дискам черного цвета с красными суппортами. В салоне появились виртуальная приборная панель на 8,8 дюйма, мультимедийный экран диагональю 14,6 дюйма с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также комплекс водительских ассистентов ADAS второго уровня — интеллектуальный круиз-контроль, удержание в полосе, помощь при движении задним ходом и предупреждение об открывании дверей.

Кроме того, обновленный кроссовер оснащен прозрачными солнцезащитными козырьками с защитой от ультрафиолета, беспроводной зарядкой для смартфонов, камерами кругового обзора 360° с функцией «прозрачное шасси», задними парктрониками, электроприводом водительского сиденья, отдельными дефлекторами обдува для второго ряда и электрической крышкой багажника.

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