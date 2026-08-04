Спасательный круг для репутации: FAW и Volkswagen дали «пожизненную» гарантию

VW ввел пожизненную гарантию. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

Совместное предприятие FAW и Volkswagen, столкнувшись с нестабильным спросом на китайском рынке, предприняло решительный шаг, чтобы укрепить доверие покупателей.

В августе компания объявила о значительном расширении своей программы лояльности — так называемая «двойная пожизненная гарантия» теперь распространяется не только на отдельные модели, но и на весь модельный ряд бренда. Если раньше такое обслуживание предлагалось лишь владельцам кроссоверов, то теперь оно доступно для всех бензиновых легковых автомобилей и подключаемых гибридов.

Программа подразумевает два направления сервисной поддержки: комплексную защиту автомобиля в сборе и отдельно — на оригинальные комплектующие. В перечень гарантийного покрытия входят основные конструктивные элементы — кузов, ходовая часть, мотор, трансмиссия, а также генератор и компрессор климатической системы. Более того, гарантийные обязательства действуют и на фирменные запчасти, установленные в рамках ремонта у официальных дилеров.

Как уточняет портал ITHome, условия получения такого обслуживания достаточно прозрачны: владелец должен быть первым и единственным собственником автомобиля, не эксплуатировать его в коммерческих целях и своевременно проходить техническое обслуживание у авторизованных дилеров, используя исключительно оригинальные расходные материалы.

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