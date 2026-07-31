Продажи начались: объявлена цена дизельной версии рамного внедорожника 212 T01

В РФ начались продажи рамного внедорожника 212 T01 с дизельным двигателем / Фото пресс-служьа бренда

Официальный дистрибьютор марки «Кайхэ автомобильная группа» сообщил «Российской газете» о начале приема заказов на дизельную модификацию рамного внедорожника 212 T01 на российском рынке. Новинка представлена в единственной комплектации Adventurer Diesel RUS по рекомендованной розничной цене 4 650 000 рублей.

Под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый дизельный двигатель объемом 1968 кубических сантиметров, развивающий 122 кВт (166 лошадиных сил) и пиковый крутящий момент 410 Н·м, который достигается уже при 1500 оборотах в минуту. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач ZF GA8HP50Z. За возможность преодоления бездорожья отвечает двухступенчатая раздаточная коробка BorgWarner ESOF4736 с понижающим рядом.

В оснащении дизельной версии, по сравнению с бензиновым собратом, отсутствует функция массажа водительского кресла. В остальном перечень оборудования идентичен: салон отделан искусственной кожей, предусмотрены двухзонный климат-контроль и система кругового обзора.

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