Стало известно, у кого из новых российских марок больше шансов на успех

Иванов: Наибольшие шансы на коммерческий успех есть у Volga и Jeland / Фото пресс-служба "Волга"

Николай Иванов, занимающий пост директора по продажам новых автомобилей в компании «Рольф», в беседе с «Российской газетой» поделился своим видением рыночных перспектив отечественных автомобильных брендов Volga, Jeland, Umo и Esteo. По его мнению, их появление является закономерным отражением текущих общерыночных тенденций.

Представитель «Рольфа» отметил, что сегодня наблюдается процесс перехода ряда автомобилей, имеющих китайскую технологическую основу, под локализованные российские бренды. При этом он подчеркнул, что для конечного потребителя ключевыми факторами станут не столько название марки, сколько непосредственно сам продукт, его цена и доступность, а также гарантийные обязательства, уровень сервисного обслуживания и наличие запасных частей.

По оценке Иванова, наиболее высокие шансы на оперативный коммерческий успех имеют бренды, работающие в массовых сегментах. В частности, он выделил Jeland, который присутствует в категории кроссоверов с уже хорошо знакомой рынку технической начинкой, и Volga, делающую акцент на массовый и среднеценовой сегменты с моделями K40 и K50. Что касается марок Esteo и Umo, они позиционируются в более высокой ценовой нише и могут привлекать покупателей интересным дизайном и богатым оснащением, однако по объему продаж, вероятно, будут уступать более доступным брендам. Проект «Атом» пока выглядит как более нишевый, и его успех будет во многом зависеть от понятных потребителю эксплуатационных преимуществ, сервиса и общей экономики владения.

В числе ключевых преимуществ новых отечественных марок Иванов назвал локализацию производства, устойчивую сервисную перспективу и способность удерживать конкурентные цены. В то же время главным вызовом для них, по его словам, является необходимость завоевать доверие покупателей, создать узнаваемость бренда и сформировать ясную картину остаточной стоимости автомобилей.

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