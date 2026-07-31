До двух миллионов: Autonews составил список самых доступных авто в РФ

Autonews назвал самые дешевые новые автомобили в России. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Журналисты Autonews.ru провели исследование российского авторынка и составили перечень новых моделей, которые в настоящий момент можно приобрести за сумму, не превышающую 2 миллиона рублей.

Лидером среди самых доступных предложений неожиданно стал ультрабюджетный хетчбэк Eonyx M2, цена которого стартует от 840 тысяч рублей. По своим габаритам этот электромобиль (10 л.с., задний привод, одноступенчатый автомат) сопоставим с легендарной «Окой». Для управления им потребуются права подкатегории В1. Новинка, выпускаемая на калининградском «Автоторе» на базе китайского Sunshine M2, уже в базе оборудована цифровой приборной панелью и кондиционером.

Чуть дороже, от 850 тысяч рублей, обойдется седан Lada Granta с 1,6-литровым мотором (90 или 106 л.с.) и пятиступенчатой «механикой». В начальной версии из опций есть только ABS, крепления ISOFIX и электростеклоподъемники передних дверей, однако в более дорогих комплектациях появляются камера заднего вида, подогрев сидений, мультимедиа EnjoY Pro, смарт-ключ, центральный замок и климат-контроль.

В сегменте внедорожников многолетний бестселлер Lada Niva Legend с 1,7-литровым мотором (83 л.с.) и «механикой» оценивается от 1 099 000 рублей. Автомобиль, сохранивший свой форм-фактор на протяжении 50 лет, пока доступен в дорестайлинговой версии, а обновленная модификация появится у дилеров лишь в конце лета. Его собрат Lada Niva Travel, ставший преемником Chevrolet Niva и внешне напоминающий Toyota RAV4, с аналогичным двигателем стоит от 1 343 000 рублей, но уже предлагается с новым мотором и расширенным базовым оснащением, включающим ABS, тканевый салон, центральный замок и обогрев зеркал.

Рамный внедорожник УАЗ «Патриот» с 2,7-литровым бензиновым мотором (150 л.с.) и полным приводом сейчас можно найти от 1 925 000 рублей, однако в ближайшее время ожидается выход обновленной версии с дизельным двигателем.

Среди седанов Lada Vesta с моторами 1,6 л (106/118 л.с.) или 1,8 л (122 л.с.) в паре с «механикой» или вариатором обойдется от 1 558 000 рублей. Даже в базе у модели есть кондиционер, охлаждаемый бардачок, электропривод всех стекол и центральный замок, а топ-версии включают камеру, климат- и круиз-контроль, а также бесключевой доступ.

Из-за резкого падения спроса итало-китайский бренд SWM вынужден проводить масштабную распродажу. Кроссовер SWM G01 с 1,5-литровым турбомотором (138 л.с.), «роботом» и передним приводом теперь доступен от 1 783 000 рублей, предлагая в оснащении камеру и парктроники, цифровую приборку, панорамную крышу и экокожу.

Кроссовер Livan X3 Pro с двигателем 1,5 л (103 л.с.) и вариатором, который продается в России уже три года, но особой популярности не завоевал, можно найти от 1 869 900 рублей. У некоторых дилеров сохранились экземпляры 2023 года выпуска с видеорегистратором, кондиционером, круиз-контролем, камерой, подогревом сидений и парктроником.

Самым доступным «настоящим» китайским седаном оказался Changan Alsvin с мотором 1,5 л (98 л.с.) и «роботом»: при цене от 1 889 900 рублей это автомобиль 2024 года, и даже в старшей комплектации с круиз-контролем, камерой и парктрониками уложиться в 2 миллиона вполне реально.

Завершает список кроссовер «Москвич 3» с 1,5-литровым двигателем (136 л.с.), который в версии 2025 года с механической коробкой передач стоит от 1 952 000 рублей. Базовое оснащение включает климат-контроль, подогрев передних кресел, задние парктроники и круиз-контроль.

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