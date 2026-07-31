От Volga до «Атома»: у кого из пяти новичков больше шансов закрепиться в топе

В РФ начали продаваться машины пяти новых российских марок: ждет ли их успех / Фото "Волга"

В 2026 году российский автомобильный рынок пополнился сразу пятью новыми отечественными брендами: Volga, Jeland, Umo, «Атом» и Esteo. Эксперты и отраслевые специалисты в беседе с "Российской газетой" оценили перспективы новичков и их потенциал для закрепления в верхней части рейтинга продаж.

Согласно данным опроса, проведенного аналитическим агентством «Автостат», российские покупатели выразили наибольшее доверие к марке Volga (31%) и Jeland (25%). Остальные бренды расположились значительно ниже: Umo набрал 18%, «Атом» — 3%, а Esteo — лишь 2%.

Автоэксперт Иван Трандин считает, что Volga обладает преимуществом перед конкурентами благодаря опоре на бывший завод Volkswagen в Нижнем Новгороде и хорошо знакомое потребителю имя. Однако он отмечает, что старт продаж был сдержанным: дилерская сеть насчитывает всего 40 центров в 20 городах, что вчетверо меньше, чем у Jeland. При этом линейка Volga достаточно широка — седан C50 и кроссоверы K40 и K50.

Автоэксперт Евгений Липовицкий, в свою очередь, указывает на грамотный подход Volga как к продуктовой линейке, так и к сопутствующим вопросам. Три модели на базе Geely (Monjaro, Atlas и Preface), уже знакомые и уважаемые автолюбителями, под новым брендом только укрепят позиции. Он добавляет, что запущены финансовые программы, а также важным шагом является намерение развивать собственный НИОКР. Volga получила права на модификацию платформ Geely и изменение конструкции без согласования с внешними сторонами, и эксперт выражает надежду, что эти возможности будут использованы.

Иван Трандин также уверен в отличных перспективах Jeland. Кроссовер J6, стартующая цена которого составляет 2,29 миллиона рублей, является самым доступным среди новичков. Кроме того, бренд сразу открыл 175 дилерских центров в 95 городах, что является впечатляющим охватом даже для зрелых марок. Автомобиль адаптирован под российские условия: обработаны днище и полости воском, применены антикоррозийные материалы, добавлен полный привод. Локализация сварки и окраски кузова в Шушарах, по мнению эксперта, — серьезный шаг за пределы простой отверточной сборки. Единственный вопрос, который сможет снять только время, — это репутация бренда и ликвидность машин на вторичном рынке через два-три года.

Говоря о бренде Umo, Евгений Липовицкий полагает, что он создан с двумя целями: как эксперимент «Яндекса» и как способ загрузить сборочные мощности крупного российского завода. Прототипы от GAC, тесно связанного с Toyota и перенявшего многие японские компетенции, служат прекрасной отправной точкой, что позволяет конечному потребителю рассчитывать на должное качество. В целом, по его мнению, перспективы у проекта вполне оптимистичные.

Автоэксперт Елена Скубий добавляет, что основной спрос на Umo формируют корпоративные клиенты — таксопарки, службы доставки, каршеринговые компании и предприятия с собственными автопарками. Она отмечает, что по мере развития зарядной инфраструктуры потенциал этого сегмента будет только расти.

Доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем ГУУ Артем Меренков считает «Атом» автомобилем непростой судьбы, но технологически интересным. По его сути, это электрическая «малолитражка», которая представляет собой не просто машину, а платформу, операционную систему и даже магазин приложений — вероятно, это первая попытка собрать вокруг автомобиля собственную экосистему.

В то же время Евгений Липовицкий называет «Атом» скорее загадкой. Он полагает, что это хорошая попытка доказать миру, что российские разработчики тоже умеют проектировать электромобили, но изначальная концепция вызывает вопросы: задний привод и распашные двери, которые в повседневной эксплуатации могут быть не всегда удобны. Компоновочные решения, включая дисплей в руле, также вызывают сомнения. По его прогнозу, перспективы на рынке — скорее продажи в парки такси и каршеринга, а спрос со стороны обычных покупателей остается под вопросом.

Что касается Esteo, то Елена Скубий уверена, что у марки есть значимое конкурентное преимущество — возможность опереться на уже существующую дилерскую и сервисную инфраструктуру, а также на сформированную клиентскую базу. Она считает, что если компании удастся сохранить конкурентное позиционирование и обеспечить стабильные поставки, Esteo имеет хорошие шансы повторить успех Jeland.

При этом эксперт называет главное преимущество всех новых брендов — локальное производство и возможность участвовать в программах господдержки. Она подчеркивает, что сегодня автомобиль выбирают не только по дизайну и цене, но и по стоимости владения, ликвидности, доступности сервиса и запчастей. Именно по этим критериям рынок и определит, какие новые марки смогут закрепиться в долгосрочной перспективе.

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