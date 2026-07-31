В России дебютировал гибрид Wey V9X: что из себя представляет флагман

В России прошла презентация гибридного кроссовера Wey V9X / Фото пресс-служба фоттон

В Москве состоялась закрытая презентация нового флагманского кроссовера марки Wey — модели V9X, сообщает "Российская газета". Автомобиль построен на свежей модульной платформе GWM One, которая также используется в Haval GWM H10.

Инженеры провели полноценные испытания V9X в различных климатических и дорожных условиях России, включая экстремальные морозы, что подтверждает готовность модели к эксплуатации в самых суровых регионах страны.

Под капотом новинки установлена параллельная гибридная силовая установка. Она включает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 238 лошадиных сил, четырехступенчатую гибридную трансмиссию и два электромотора. Совокупная отдача системы достигает впечатляющих 598 лошадиных сил.

Интерьер кроссовера выполнен в духе высоких технологий. Центральная консоль украшена двумя 17,3-дюймовыми экранами, а перед водителем установлена 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. В список дополнительного оборудования вошли проекционный дисплей, потоковое зеркало заднего вида и 21,4-дюймовый потолочный экран для пассажиров второго ряда. Также автомобиль оснащён электроприводом дверей и съёмным фаркопом.

Все версии V9X поставляются с 21-дюймовыми колесными дисками и доступны в семи вариантах цветовой гаммы кузова.

В настоящее время модельная линейка Wey на российском рынке представлена моделями Wey 05, Wey 07 и Wey 80. Появление флагманского V9X позволит расширить ассортимент бренда.

Продажи новинки стартуют в конце 2026 года. Автомобиль будет предлагаться в единственной комплектации, а его цена станет известна осенью. Для ориентира: в Китае стоимость варьируется от 349 800 юаней (около 3,66 млн рублей) за базовую версию Luxury Extended Edition до 389 000 юаней (около 4,08 млн рублей) за топовую Executive Extended Edition. Промежуточная версия Luxury Family Edition оценивается в 359 800 юаней (примерно 3,77 млн рублей).

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