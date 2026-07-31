«Большая немецкая тройка» Audi, BMW и Mercedes провалила первое полугодие 2026: что произошло

Audi, BMW и Mercedes потеряли миллиарды по итогам первой половины 2026 года. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Три ведущих немецких автопроизводителя — Audi, BMW и Mercedes-Benz — опубликовали финансовые и операционные итоги за первые шесть месяцев 2026 года.

Почти по всем ключевым показателям «большая немецкая тройка» продемонстрировала значительное снижение. Основными причинами отрицательной динамики во всех компаниях называются падение спроса на китайском рынке и введённые США импортные пошлины, сообщает Auto.ru.

Audi за полгода реализовала 727,2 тысячи автомобилей, что на 7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост продаж в Европе (с 345,2 до 363,5 тысячи машин) позволил частично компенсировать провал на двух других крупных рынках. В Китае продажи упали с 287,6 до 232,2 тысячи штук, а в США — с 98,7 до 82,2 тысячи. Внутри Европы динамика колебалась в положительных значениях: от 4% в Германии до 21% в Испании. При этом глобальная выручка марки сократилась с 32,6 до 29,2 миллиарда евро, а чистая прибыль после налогообложения — с 1,35 до 1,12 миллиарда.

BMW поставила покупателям 1 миллион автомобилей против 1,07 миллиона годом ранее. В масштабах всей группы, включающей Mini и Rolls-Royce, доля полностью электрических моделей уменьшилась с 18,3% до 17,7%. Выручка компании за первое полугодие 2026 года составила 54,3 миллиарда евро против 58,7 миллиарда в первой половине 2025-го. Чистая прибыль упала еще более существенно — с 4,02 до 2,87 миллиарда евро.

Mercedes-Benz продал с января по июнь 837,2 тысячи машин против 900 тысяч годом ранее. В Европе реализовано 325 тысяч автомобилей, что на 5% больше, чем в прошлом году. В Северной Америке результат оказался еще лучше: 181 тысяча машин, что на 15% превышает прошлогодний показатель. Однако в Китае марка потеряла почти треть объема — 210,2 тысячи автомобилей, что означает падение на 28%. Чистая прибыль Mercedes снизилась с 2,69 до 2,52 миллиарда евро.

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