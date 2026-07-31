Американские власти начали расследование в отношении Tesla: что не так с автомобилями

Масштабная предварительная оценка затронет около 1,2 миллиона транспортных средств Фото: REUTERS.

Американское Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) инициировало расследование в отношении наиболее популярных моделей Tesla после многочисленных обращений водителей, жалующихся на внезапный выход из строя элементов подвески в их автомобилях, сообщает Bloomberg.

В опубликованных на сайте ведомства документах указано, что в NHTSA поступило 156 сообщений о предполагаемых неисправностях, которые, по данным агентства, «потенциально могут привести к потере управляемости». Масштабная предварительная оценка затронет около 1,2 миллиона транспортных средств — это седаны Model 3 2018–2020 модельных годов и кроссоверы Model Y 2021–2023 годов выпуска.

Как следует из жалоб, в большинстве случаев поломка происходила без каких-либо предварительных сигналов, хотя некоторые водители отмечали, что слышали необычные звуки перед инцидентом. В NHTSA подчеркнули, что в зарегистрированных случаях травмы или летальные исходы отсутствовали.

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