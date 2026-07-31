Дизель уходит в нишу: почему продажи машин с этим мотором обвалились в РФ

Эксперт Блинов: Полностью дизельные автомобили с российского рынка не исчезнут. Dmitriy Sinchenko / Shutterstock.com / Fotodom.

Автоэксперт Юрий Блинов в беседе с «Российской газетой» прокомментировал ситуацию с продажами дизельных автомобилей в России, доля которых на рынке сократилась до 1,2%. Эксперт подчеркнул, что это падение нельзя считать разовым колебанием: по итогам 2025 года реализация таких машин упала на 24%, а за первое полугодие 2026 года — еще на 12%, до 7,3 тысячи штук.

При этом Блинов отметил, что снижение спроса не означает резкого охлаждения россиян к дизелю. По его мнению, это во многом связано с трендами в предложении: производители планомерно сокращают количество дизельных версий, а бренды, формирующие сегодня основной объем российского рынка, делают ставку на бензиновые и гибридные силовые установки.

Покупатель зачастую выбирает не столько тип двигателя, сколько модель, которая физически представлена в продаже. Исследования подтверждают, что доля водителей, отдающих предпочтение дизелю, заметно выше его фактической доли в продажах новых автомобилей, то есть определенный спрос сохраняется, но не подкреплён достаточным количеством доступных моделей.

Блинов считает, что полностью дизельные легковые автомобили с российского рынка не исчезнут. Они останутся востребованными там, где важны большой запас хода, высокий крутящий момент, экономичность при больших пробегах и эксплуатация тяжелых машин — прежде всего в сегменте пикапов, крупных внедорожников и отдельных премиальных моделей. По прогнозу эксперта, дизель будет все больше смещаться в сторону коммерческого и утилитарного использования, но останется и в легковом сегменте, хотя и в качестве узкой ниши.

Говоря о смене предпочтений покупателей, Блинов уточнил, что основной переток происходит не напрямую из дизеля в электромобили, а прежде всего в бензиновые модели и гибриды. Бензиновые машины по-прежнему формируют более 90% российского рынка, при этом доля гибридов растет, а рынок чистых электромобилей остается небольшим и развивается неравномерно. Таким образом, по словам эксперта, мы наблюдаем не полный отказ от дизеля, а его постепенное превращение из массовой альтернативы бензиновому двигателю в специализированное решение для конкретных задач и категорий автомобилей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.