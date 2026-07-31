В РФ готовится к выходу мощнейший гибридный внедорожник: подробности

В РФ началась сертификация нового рамного внедорожника M-Hero M817 от Dongfeng / Фото пресс-служба донфенг

В России началась процедура сертификации нового рамного гибридного внедорожника M-Hero M817 от премиального суббренда Mengshi, принадлежащего компании Dongfeng. Как пишут «Китайские автомобили», на модель уже оформлено несколько предварительных сертификатов соответствия, необходимых для получения ОТТС.

Согласно документам, новинка появится на российском рынке под наименованием M-Hero II. Поставки будут осуществляться из Китая, а автомобили получат гибридную силовую установку параллельного типа. Точные технические характеристики для России пока не раскрыты, но на домашнем рынке, где M817 дебютировал еще в августе прошлого года, модель предлагается в трех версиях.

Базовая модификация оснащается 1,5-литровым турбомотором, двухступенчатой трансмиссией DHT и двумя электродвигателями, выдающими суммарные 687 лошадиных сил и 848 Нм крутящего момента. Вторая версия использует 2,0-литровый двигатель и развивает 813 л.с. и 1175 Нм. Самая мощная топ-версия Ultra, поступившая в продажу недавно, предлагает 972 л.с. и 1241 Нм, что позволяет внедорожнику разгоняться с места до 100 км/ч за 4,2 секунды.

M817 комплектуется тремя вариантами тяговых батарей емкостью 31,7, 51,9 и 62,5 кВт·ч, обеспечивающими запас хода на электротяге до 140, 215 и 301 километра соответственно (по циклу CLTC). С учетом 84-литрового бензобака суммарный запас хода достигает 1300–1465 километров.

Габариты модели составляют 5100 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1919 мм в высоту при колесной базе 3005 мм. Салон во всех версиях — пятиместный. Снаряженная масса варьируется от 2863 до 3008 кг, полная — достигает 3490 кг.

В Китае цена M-Hero M817 стартует от 299 900 юаней (около 3,53 млн рублей) и доходит до 399 900 юаней (примерно 4,71 млн рублей). Российский ценник пока остаётся загадкой, однако для сравнения: уже представленный на нашем рынке M-Hero I стоит минимум 8 миллионов рублей.

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