Исторический рубеж: самые распространенные китайские авто в РФ

Haval, Chery и Geely стали самыми распространенными китайскими автомобилями в РФ. ssi77 / Shutterstock.com / Fotodom.

Количество автомобилей китайских брендов в российском автопарке продолжает расти. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2026 года в России зарегистрировано 3,43 миллиона таких машин, а их доля от общего числа всех стоящих на учете транспортных средств впервые в истории превысила 7%, достигнув отметки в 7,2%.

Безусловным лидером среди китайских марок остается Haval, на который приходится около 20% всех зарегистрированных автомобилей из КНР — это 690,2 тысячи экземпляров. На втором месте расположилась Chery с 662,5 тысячи машин, замыкает тройку Geely с показателем 576 тысяч. В пятерку также вошли Changan (270,9 тысячи) и Lifan (151,3 тысячи).

Рубеж в 100 тысяч зарегистрированных автомобилей преодолели еще три марки: Great Wall (137,4 тысячи), Exeed (136,1 тысячи) и Omoda (133,7 тысячи).

Самой распространенной моделью среди «китайцев» стал кроссовер Haval Jolion: к середине 2026 года в России зарегистрировано 275,4 тысячи таких автомобилей. Более 100 тысяч экземпляров насчитывают также Chery Tiggo 7 Pro Max (132,1 тысячи), Geely Monjaro (122,5 тысячи), Geely Coolray (113,6 тысячи), Haval F7 (105,4 тысячи) и Omoda C5 (104,9 тысячи), а также Chery Tiggo 4 Pro (102,6 тысячи).

Ранее аналитики отмечали, что Haval вошел в число самых популярных автомобилей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в ряде крупных городов за пределами столичных регионов, что подтверждает устойчивый интерес к китайским брендам по всей стране.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.

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