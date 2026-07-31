Легендарная «Буханка» стала официальной: УАЗ сменил СГР на народное имя

УАЗ сделал «Буханку» официальным названием семейства СГР. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

На официальном портале Ульяновского автомобильного завода произошли изменения: из списка представленных моделей исчезло обозначение СГР.

Под этой аббревиатурой ранее фигурировали такие машины, как УАЗ-452, УАЗ-3741 и другие вариации знаменитого семейства. Как обратили внимание журналисты «Известий» 31 июля, теперь вся эта линейка в публичном пространстве называется привычным для автомобилистов прозвищем — «Буханка».

В пресс-службе предприятия подтвердили факт ребрендинга, уточнив, что аббревиатура СГР расшифровывалась как «Старый грузовой ряд», однако теперь от этого официального наименования решено отказаться. При этом в технической документации и заводских каталогах сохранены прежние цифровые индексы моделей.

Представители компании также рассказали, что в настоящее время запущена процедура официальной регистрации товарного знака «Буханка» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Как только все необходимые юридические этапы будут пройдены, подтвержденное сертификатом название внесут в реестр Роспатента.

Уже с 31 июля это имя, давно ставшее нарицательным для ульяновской классики, используется в большинстве фирменных коммуникационных материалов бренда. В технической же сопроводительной документации по-прежнему будут указываться привычные модельные индексы.

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