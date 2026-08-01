Audi Q9: цены, сроки и поставки в РФ флагмана немецкого гиганта

Новейший Audi Q9 появится на российском рынке / Фото пресс-служба бренда

Флагманский полноразмерный кроссовер Audi Q9, дебютировавший летом 2026 года, стал самым крупным внедорожником в истории ингольштадтского бренда. Эта модель призвана потеснить на рынке таких конкурентов, как BMW X7 и Mercedes GLS.

Издание Autonews.ru провело опрос среди крупных дилерских сетей России, чтобы оценить перспективы появления новинки в стране, возможные сроки и ценовой диапазон.

Европейские покупатели смогут приобрести Q9 с трехлитровым дизелем мощностью 299 лошадиных сил, дополненным 24-сильным стартер-генератором. Трансмиссия представлена восьмиступенчатой автоматической коробкой и полноприводной системой. Для тех, кому достаточно меньшей производительности, предусмотрена версия с 245-сильным мотором. Американский рынок получит бензиновый 2,9-литровый V6 на 429 л. с., а также спортивную модификацию S с четырехлитровым V8, развивающим 591 лошадиную силу.

Производство Q9 уже запущено на словацком заводе в Братиславе, однако европейские продажи стартуют только осенью, а затем модель появится в Северной Америке. Представители дилерского центра «Рольф» пояснили, что после выхода машины на внешние рынки они смогут проанализировать доступные комплектации и цены, чтобы сформировать коммерческое предложение для российских клиентов. В компании «Авилон» выразили уверенность, что флагманский кроссовер заинтересует отечественных покупателей, но поставки, скорее всего, будут единичными. При этом в «Авилоне» добавили, что для местного рынка более практичным вариантом останется Audi Q7.

Совладелец компании «АИ Авто», специализирующейся на ввозе машин из стран Азии и ОАЭ, сообщил, что участники рынка, безусловно, начнут завозить немецкую модель, однако его фирма пока не планирует формировать складские запасы — поставки будут организованы исключительно под индивидуальные заказы клиентов.

Все опрошенные эксперты сошлись во мнении, что говорить о точных датах появления Audi Q9 в России преждевременно.

Согласно прогнозу представителей «Авилона», покупателям стоит ожидать кроссовер в российских шоу-румах ближе к концу года, ориентировочно в декабре, но этот прогноз справедлив только при отсутствии логистических проблем.

Более детальный расчет по срокам предложил глава «АИ Авто». Он отметил, что первые обладатели новинки в США и Европе получат свои экземпляры примерно в декабре 2026-го — январе 2027 года, а регулярные серийные поставки начнутся с февраля 2027-го. С учетом месячного срока доставки из Европы в Москву, первые европейские Q9 могут появиться в России уже в марте—апреле 2027 года. Американские же автомобили, по его оценке, доберутся до страны на месяц-два позже из-за трёхмесячной логистики через океан.

Ценовой вопрос остается одним из ключевых. В Германии базовый Q9 оценивается в 108 400 евро (свыше 9,7 млн рублей), а в США — от 89 095 долларов (около 7 млн рублей). В «Авилоне» предположили, что российские дилеры отдадут предпочтение европейской версии, чья стоимость с учетом логистики, пошлин, утильсбора и курсовых колебаний может достичь примерно 15 млн рублей. Поскольку производство налажено в Братиславе, поставки будут осуществляться по механизму параллельного импорта, преимущественно через Киргизию или Белоруссию.

Аналогичные цифры привел и глава «АИ Авто»: американская версия обойдется покупателям от 15 млн рублей, европейская — от 17 млн. Спортивная SQ9 с битурбированным V8, как ожидается, будет стоить на старте продаж в Москве в районе 22–23 млн рублей. В «Рольфе» воздержались от конкретных цифр, подчеркнув, что итоговая цена сложится из множества факторов — внешней стоимости, валютного курса, выбранного оснащения, логистических расходов и условий ввоза.

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