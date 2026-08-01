Кого боятся на дороге: гигантские пикапы и спорткары возглавили рейтинг убийц

Названы самые опасные машины на дороге. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) обнародовал данные исследования, в котором оценивалась летальность аварий с привязкой к типу кузова транспортных средств.

В рамках этой работы эксперты впервые применили новый критерий — уровень риска летального исхода для водителей встречных машин при контакте с автомобилем определtнного сегмента.

Как показал анализ, главными источниками опасности на трассах признаны крупноразмерные пикапы и мощные спорткары. На вершине антирейтинга расположился Ram 3500, следом за которым идут различные модификации Chevrolet Silverado, Ram 1500, Ford F-150 и GMC Sierra. Замкнул тройку наиболее смертоносных моделей Dodge Charger.

Спортивные автомобили, включая Charger, Camaro и Corvette, несут двойную угрозу: они опасны не только для окружающих, но и для самих владельцев. Причиной тому, по мнению исследователей, служит агрессивная манера езды, которую провоцируют динамические характеристики таких машин.

В зону повышенного риска попали и недорогие компактные модели вроде Kia Rio, Nissan Versa и Hyundai Venue.

Противоположная картина наблюдается среди крупных кроссоверов и внедорожников премиального сегмента. Ссылаясь на материал портала The Drive, авторы отчёта отмечают, что у водителей таких авто вероятность гибели в аварии минимальна. В числе лидеров по безопасности оказались Audi Q7, BMW X7, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GLE и Porsche Macan.

Специалисты IIHS подчеркивают: даже самые современные и технологичные малолитражки заведомо проигрывают при столкновении с более тяжелыми и габаритными участниками движения, и этот дисбаланс пока остаётся неустранимым.

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