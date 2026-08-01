Дешевле Largus: новый Probox продают в РФ

В России появились в продаже новые Toyota Probox . Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Дальневосточные импортеры начали принимать предварительные заявки на приобретение новых универсалов Toyota Probox.

Как выяснили «Автоновости дня», на японском рынке базовая стоимость модели стартует с отметки 1,9 миллиона иен, что в пересчете по актуальному валютному курсу приравнивается к 950 тысячам рублей. Однако на российском Дальнем Востоке ценообразование складывается иначе: минимальный ценник на переднеприводную модификацию установлен на уровне 1 310 000 рублей, а за версию с полным приводом придется отдать минимум 1 430 000 рублей.

Предложение из Владивостока включает в себя переднеприводный гибридный Probox с силовой установкой, объединяющей 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 74 л.с. и 61-сильный электрический мотор. Для сравнения, отечественный пятиместный универсал LADA Largus с двигателем на 90 л.с. оценен как минимум в 1 587 000 рублей, а в топовой модификации со 106-сильным агрегатом его цена доходит до 1 842 000 рублей.

Хабаровские поставщики, в свою очередь, предлагают аналогичную гибридную машину за 1 325 000 рублей. Вариант с полным приводом и бензиновым двигателем того же объема (1,5 литра), но с чугунным блоком цилиндров и отдачей 109 л.с., доступен для заказа во Владивостоке по ставке от 1 430 000 рублей.

В общей сложности на рынке представлено около десятка таких экземпляров, причем большинство из них оформляются через дальневосточную столицу. Самый оснащенный образец, выставленный за 1 950 000 рублей, может похвастать мультифункциональным рулевым колесом, адаптивным круиз-контролем с системами дистанции и удержания полосы, камерой заднего вида, климатической установкой, портом USB Type-C для зарядки, световым датчиком и штампованными колесными дисками с декоративными колпаками.

История модели Toyota Probox насчитывает уже 24 года, однако за это время платформа и поколение оставались неизменными. Вместо полной смены генерации инженеры регулярно проводили модернизацию: наиболее серьезные обновления были реализованы в 2014 году — тогда машина получила другую переднюю часть, обновленный салон и современные силовые агрегаты, а также в 2024-м, когда в гамме двигателей появилась гибридная версия.

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