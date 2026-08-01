Экономия до 73%: ZF обещает революцию в логистике

ZF представила коробку передач, которая уменьшит расход топлива на 73%. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания ZF из немецкого Фридрихсхафена готовится представить инновационную гибридную трансмиссию для большегрузных автомобилей, которая, по замыслу разработчиков, способна кардинально ускорить переход тяжелого транспорта на электрическую тягу, сообщает "За рулем". Публичная премьера новинки под названием TraXon 2 Hybrid состоится в сентябре на крупнейшей отраслевой выставке IAA Transportation 2026 в Ганновере.

В основе системы лежит хорошо зарекомендовавшая себя автоматизированная коробка передач TraXon 2, дополненная синхронным электродвигателем с постоянными магнитами.

Инженеры разместили его в пространстве между сцеплением и роботизированным блоком, при этом соединение с двигателем внутреннего сгорания осуществляется через планетарный редуктор. Пиковая мощность электромотора достигает 225 кВт, в то время как продолжительный режим рассчитан на 190 кВт. Энергия накапливается в литий-ионной батарее, которая предлагается в двух версиях — емкостью 100 или 220 кВт·ч.

Производитель приводит следующие расчеты экономической эффективности. При использовании обычного гибрида без функции подзарядки от сети (non-plug-in) снижение расхода горючего оценивается в 9% на междугородных маршрутах и в 14% при движении в городском цикле. Гораздо более впечатляющие результаты демонстрирует подзаряжаемая модификация (PHEV): на трассе она позволяет сэкономить до 40% топлива, а при курьерской доставке с регулярными остановками и ускорениями — до 73%. Впрочем, итоговые показатели напрямую зависят от выбранного аккумулятора, нагрузки на автомобиль и особенностей маршрута.

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