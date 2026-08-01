Дешевле Granta: сколько стоят и как оснащены Kia KX1, предлагаемые в РФ

В России появились в продаже новые кроссоверы Kia KX1. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

В РФ продают компактный паркетник Kia KX1. Как выяснили «Автоновости дня», минимальная цена на такой автомобиль с учетом всех сопутствующих издержек составляет 1 210 000 рублей.

В базовом оснащении однозонный климат-контроль, мультируль с кожаной отделкой, медиацентр с сенсорным экраном, систему кругового обзора, датчики давления в шинах, подогрев зеркал и заднего стекла, световой сенсор и легкосплавные колесные диски диаметром 15 дюймов.

Топовая версия лифтбека LADA Granta оценивается в 1 324 000 рублей, а максимально укомплектованный кросс-лифтбек стоит 1 391 000 рублей. Универсал Granta Cross обойдется покупателю в сумму до 1 371 000 рублей.

В регионах ценник на «заказной» KX1 заметно выше. В Красноярске его предлагают за 1 400 000 рублей, в Санкт-Петербурге — от 1 430 000 рублей. В Омске и Тюмени стоимость стартует от 1 500 000 рублей, и примерно столько же или чуть больше просят за доставку в Казани, Чебоксарах, Барнауле, Новосибирске, Перми, Нижнем Новгороде, Кирове, Екатеринбурге, Стерлитамаке, Ижевске и ряде других городов.

Все предлагаемые экземпляры укомплектованы хорошо знакомым российским автолюбителям 1,4-литровым атмосферным мотором MPI мощностью 100 л.с., который уже давно применяется на массовых моделях Kia Rio и Hyundai Solaris. На российский рынок поставляются исключительно версии с классическим шестидиапазонным автоматом. Привод — только передний.

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