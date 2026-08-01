Ремонт автомобилей в России подорожает: эксперты раскрыли причины

Россиян предупредили о росте цен на СТО. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Российских автомобилистов к началу осени ждет заметное удорожание сервисного обслуживания машин, сообщает Autonews. Под удар попадут все составляющие — от стоимости комплектующих до расценок на нормо-час работы механиков.

Генеральный директор сети «Автодом» Андрей Ольховский пояснил, что рост фонда оплаты труда может оказать на итоговые цены даже большее влияние, чем удорожание самих деталей. По его оценке, ремонтные услуги в России до сих пор недооценены, а удерживать квалифицированных сотрудников в условиях кадрового дефицита становится все труднее — работодателям приходится предлагать дополнительные социальные бонусы. Он также сравнил ситуацию на рынке труда, отметив, что поиск юриста через популярные онлайн-платформы не идет ни в какое сравнение с поиском жестянщика, маляра или диагноста.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов, однако, предлагает взглянуть на проблему иначе. Он признает нехватку кадров, но лишь в узком сегменте высококвалифицированных мастеров, тогда как общий баланс между количеством вакансий и соискателей, по его мнению, сохраняется.

В вопросе цен на автокомпоненты эксперты единодушны. Исполняющий обязанности заместителя коммерческого директора ГК «Интерлизинг» Антон Новохатский связывает грядущий рост с увеличением базовой ставки НДС до 22%, что автоматически повлияло на стоимость каждой детали на всех этапах логистики. По его расчетам, транспортные и таможенные издержки добавляют к конечной цене запчастей от 15 до 25 процентов. Он также предположил, что к концу лета плановое техническое обслуживание подорожает на 8–10%, а компоненты для массовых марок — на 5–7% по сравнению с началом года.

Независимый отраслевой эксперт Алексей Тузов ожидает сопоставимой динамики — порядка 5–8% прироста в августе. Главным фактором он называет нестабильность валютных курсов, от которой напрямую зависят зарубежные закупки. Кроме того, топливная инфляция увеличивает себестоимость логистических цепочек при параллельном импорте. Особенно чувствительным, по его словам, это станет для доставки крупногабаритных агрегатов — двигателей и кузовных элементов, а также редких позиций, где доля фрахта в цене особенно велика.

Плисов, в свою очередь, обратил внимание на административный фактор — введение системы ГОСЛОГ с обязательной электронной транспортной накладной. По его мнению, это нововведение может вытеснить с рынка небольших перевозчиков, оставив лишь крупных и средних игроков, хотя на розничных ценах в магазинах запчастей это пока не отразится.

По отдельным группам товаров удорожание уже зафиксировано, отмечают даже в Российском союзе автостраховщиков. По словам Плисова, на данный момент оно коснулось главным образом некоторых оригинальных деталей, поставляемых из ОАЭ, что связано с перестройкой логистических маршрутов. Большинство же позиций пока сохраняют относительную стабильность.

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