«Вечные» моторы и съемный верх: Toyota выпустила трехдверный Land Cruiser 70

Тойота обновила Лэнд Крузер 70. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Японский автопроизводитель представил обновленную версию внедорожника Toyota Land Cruiser 70, сохранив при этом легендарные силовые агрегаты, славящиеся своей надежностью. Одновременно компания решила напомнить о самой редкой модификации модели — короткобазном варианте SWB.

Презентация прошла с участием заводского пилота Toyota Racing W2RC Такамото Миуры и главного инженера проекта Масаи Утиямы, а также одного из участников ралли «Дакар». Для трехдверной версии японцы подготовили три варианта исполнения.

Первый — черный хардтоп, предназначенный для коммерческого использования. Второй — хардтоп песочного цвета, который предлагает заметно более комфортабельное оснащение. Третий вариант выделяется особо: это кабриолет с мягким складным верхом. У этой спецверсии лобовое стекло легко отстёгивается и укладывается прямо на капот, что, по мнению разработчиков, делает машину идеальным инструментом для фотографов, работающих в сафари-парках.

Конструктивно внедорожник остается верен классическим решениям: лестничная рама, неразрезные мосты спереди и сзади, передняя пружинная подвеска и задняя рессорная — все это сохранилось без изменений.

В моторной гамме также ничего не изменилось — те же два «вечных» двигателя. Первый — 4,2-литровый атмосферный дизель 1HZ мощностью 129 л.с., агрегатируемый с пятиступенчатой механической коробкой. Второй — 4,0-литровый бензиновый V6 1GR-FE на 228 л.с., который работает в паре с шестидиапазонным автоматом. Оба варианта оснащаются полным приводом.

Главный инженер Масаи Утияма пояснил, что порядка 90% всех короткобазных машин поставляются на рынок Ближнего Востока — он остается основным для данной модели. Оставшиеся 10% направляются в отдельные страны Южной Америки и Азии. В ОАЭ цена трехдверного хардтопа стартует с отметки 177 900 дирхамов, что эквивалентно примерно 3,76 миллиона рублей. Интересно, что это на 10 тысяч дирхамов (около 210 тысяч рублей) дешевле по сравнению с привычной пятидверной модификацией.

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