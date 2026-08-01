Гид по подержанным авто: лучший выбор до 300 тыс., до 1 млн и свыше 1,5 млн руб.

Лучшие варианты авто с большим пробегом. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

«За рулем» привел достойные варианты автомобилей с пробегом 200+ тысяч километров в зависимости от бюджета.

Бюджет до 300 000 рублей

Здесь бесспорными фаворитами выступают Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia. Обе модели отличаются простотой конструкции, чугунными моторами с огромным ресурсом и исключительно механическими коробками. Общие минусы — слабая устойчивость к коррозии, спартанский уровень комфорта и довольно хрупкие подвески.

Диапазон 400 000–600 000 рублей

Наиболее очевидный кандидат — Renault Logan. На эти деньги попадаются даже экземпляры второго поколения возрастом 8–10 лет в приличном состоянии. Можно выбирать любую комбинацию агрегатов, но обязательно уточнить состояние автомата DP2: если его капитально не перебирали, то делать это придется будущему владельцу, поскольку к 200 тысячам км такая процедура часто становится необходимостью.

Те же агрегаты, 500-литровый багажник и не менее выносливая подвеска есть у российского Nissan Almera (кузов G15), продававшегося до 2018 года. Однако он, судя по отзывам, подвержен коррозии чуть сильнее.

Стоит присмотреться и к Chevrolet Cobalt (он же Ravon R4). У него отличный цепной мотор B15D2 1.5 (106 л.с.), надежная механика D16, а автомат 6T30 — шестиступенчатый, по ресурсу и надежности сравним с DP2. Подвеска уступает по крепости логановской, зато кузов лучше защищен от ржавчины, а уровень комфорта выше.

Цена от 700 000 до 1 000 000 рублей

Лидерами в этой категории по праву считаются Kia Rio и Hyundai Solaris. В возрасте 8–10 лет они выглядят относительно молодыми на фоне среднего возраста легковых машин в России (15+ лет). Они достаточно надежны, понятны в ремонте и не имеют серьезных скрытых проблем, кроме риска появления задиров в цилиндрах.

Сравнивать Kia Rio и Volkswagen Jetta после 200 тысяч км сложно — все зависит от состояния конкретного экземпляра. Но Jetta, как правило, лучше сопротивляется коррозии.

Тем, кто не хочет «корейца», можно обратить внимание на Ford Focus третьего поколения: он солиднее, богаче оснащен и лучше защищен от ржавчины. Однако есть нюансы: роботизированная коробка в паре с атмосферным 1.6 могла доставить хлопоты еще до 100 тысяч км, а автомат идет только с турбомотором 1.5, который, если доживет до 250 тысяч, можно считать везением. Поэтому оптимальные версии — это 1.6 с механической коробкой.

Отличный практичный выбор — Opel Astra H с двигателем 1.6 и МКП либо 1.8 с четырехступенчатым автоматом Aisin. За эти деньги можно найти Астру в отличном состоянии: надежную, с прекрасной ходовой и устойчивым кузовом.

Также стоит рассмотреть Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Турбомотор 1.4 лучше обходить стороной — гарантий, что после 200 тысяч км с ним или роботом не возникнет проблем, нет. Версия с атмосферным 1.6 и механикой или автоматом Aisin предпочтительнее по ресурсу.

Бюджет 1 000 000–1 500 000 рублей

С такой суммой уже можно присматриваться к Toyota Camry поколений XV40 или XV50 возрастом 10–15 лет. Скорее всего, автомобиль сразу потребует вложений, поскольку ухоженные экземпляры стоят заметно дороже. За те же деньги встречаются даже свежие Solaris, но — что удивительно — с аналогичным пробегом 200 тысяч км.

Возможно, золотой серединой станут Kia Optima или Mazda 6 — машины с атмосферными моторами, без вариаторов и роботов, достаточно надежные и с умеренным набором типичных болячек.

За 1,3–1,4 млн рублей уже можно приобрести немецкий премиум — Mercedes C-Class, BMW 3-й серии, Audi A4 или A6 тех же лет. Возникает закономерный вопрос: почему именитые немцы с пробегом за 200 тысяч стоят как заурядная Kia Cerato? Ответ, скорее всего, кроется в ожидаемых расходах на обслуживание. Желающих поэтапно менять турбины, ТНВД, форсунки и цепные приводы немного, а цены на запчасти кусаются, отсюда низкий спрос и, как следствие, цены.

Автомобили дороже 1 500 000 рублей

Японский премиум здесь держится особняком. Новыми Infiniti и Lexus стоили дешевле аналогичных немецких моделей, к пяти годам цены выравниваются, а после десяти — японцы уже дороже.

Из Lexus дешевле 1,5 млн можно найти разве что самую компактную модель — IS второго поколения. Но даже за них при пробеге около 200 тысяч км просят 1,6–2,2 млн рублей. Базовый V6 2.5 (208 л.с., 4GR-FSE) считается не самым удачным из-за склонности к задирам пятого цилиндра, недолговечных муфт фазорегулятора и помпы, а также требовательности к качеству топлива и масла из-за непосредственного впрыска. Тем не менее Lexus IS — один из лучших в мире седанов длиной около 4,6 м. В целом, если позволяют финансы, любой Lexus на вторичном рынке — едва ли не лучший выбор для тех, кто хочет немолодой премиум.

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