Дизель уходит в тень: продажи упали

Продажи дизельных легковушек в РФ упали на 11% в первом полугодии 2026 года. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

В первой половине 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей с дизельными двигателями продемонстрировал заметное снижение — реализация сократилась почти на 11%, до 8700 единиц, сообщает «За рулем».

Лидирующие позиции в этом сегменте уверенно удерживают немецкие производители. На первом месте расположился BMW с 1733 проданными экземплярами, на втором — Mercedes-Benz (1075 машин). Замыкают пятерку лидеров Foton, Great Wall и Toyota.

Среди отдельных моделей самой популярной оказался пикап Foton Tunland — его приобрели 627 покупателей. Вторую строчку занял кроссовер BMW X5 (577 единиц), а третью — GWM Poer (503 автомобиля). Также в числе востребованных числятся BMW X7, Mitsubishi L200 и некоторые другие модели.

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов пояснил, что основной проблемой для покупателей является острый дефицит таких машин. По его словам, дизельные версии практически отсутствуют в гамме как китайских марок, так и локализованных в России брендов, а объемы параллельного импорта остаются незначительными.

Аналитики также обращают внимание, что даже у отечественной Lada в линейке нет дизельных модификаций. По их прогнозам, в обозримом будущем дизельные двигатели сохранятся лишь в двух категориях: дорогие рамные внедорожники и грузопассажирский коммерческий транспорт. При этом доля таких автомобилей среди легковых машин продолжит уменьшаться и в итоге останется на уровне нишевого предложения.

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