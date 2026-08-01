Toyota теряет на глобальном рынке, но удваивает продажи в РФ: все цифры

GlobalData: Продажи Toyota упали по всему миру и выросли в России. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно статистике GlobalData, которую приводит агентство «Автостат», японский автопроизводитель Toyota зафиксировал сокращение мировых продаж по итогам первых шести месяцев 2026 года. Показатель снизился на 2,3% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 5,33 миллиона автомобилей.

На внутреннем рынке Японии реализация выросла на 5,3% — до 1,08 миллиона единиц. Однако зарубежные поставки продемонстрировали обратную динамику: падение на 4,1%, до 4,3 миллиона машин.

Наиболее ощутимый спад зафиксирован в Китае, где продажи потеряли 17%. При этом североамериканский рынок показал незначительный плюс (около 1%), тогда как в Латинской Америке реализация сократилась на 5,8%.

Совершенно иная картина наблюдается в России. По данным «Автостата», за январь–июнь в стране зарегистрировано 16 648 новых автомобилей Toyota, что ровно вдвое превышает результат прошлогоднего первого полугодия (8 187 единиц).

Помимо этого, Toyota Motor приняла решение продлить приостановку работы трёх заводов на острове Кюсю до 5 августа. Причиной стало мощное землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее 28 июля. На этих предприятиях налажен выпуск моделей под маркой Lexus. Кроме того, остановлено производство на заводе в префектуре Айти (остров Хонсю), который технологически связан с остановленными мощностями на Кюсю.

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