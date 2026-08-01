Езда с лампочкой бензобака: мифы и реальность

Развеяны мифы об опасности езды на резервном топливе. Marti Rossello / Shutterstock.com / Fotodom.

Многие автомобилисты опасаются, что движение на остатках топлива способно вывести из строя бензонасос или спровоцировать образование конденсата в системе.

Однако специалисты издания «За рулем» поясняют, что подобные опасения актуальны лишь для устаревших конструкций — в современных машинах погружные модули имеют защиту от перегрева.

Не существует универсального стандарта, по которому срабатывает индикатор резервного уровня. Каждый производитель настраивает его индивидуально, исходя из объема бака и среднего расхода. Как правило, резерв составляет от 5 до 10 литров. При этом бортовой компьютер вычисляет оставшийся километраж с учетом текущего стиля управления — в пробках прогноз будет хуже, чем на загородной трассе.

По словам экспертов, ориентироваться на обещанные бортовой системой 50–100 километров запаса стоит с большой осторожностью. Фактический пробег до полной остановки зависит от загрузки машины, температуры воздуха и агрессивности вождения. В сложных условиях — например, в пробке с полным салоном — автомобиль может проехать существенно меньше 50 километров.

С технической точки зрения кратковременное движение с горящей лампочкой топлива не причиняет вреда агрегатам. Тем не менее, эксперты не советуют делать такую практику регулярной.

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