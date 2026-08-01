Дешевле, чем Lada: новый кросс-хэтч Toyota Yaris L-X уже в России

В РФ появилась в продаже новая внедорожная Toyota Yaris L-X. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке расширяется предложение недорогих Toyota. В свежих объявлениях появился кросс-хэтчбек Yaris L-X. Как выяснили «Автоновости дня», компания из Владивостока готова организовать поставку за 1 150 000 рублей.

Для сравнения, самый доступный кросс-универсал LADA Granta Cross в начальной комплектации предлагается за 1 196 000 рублей. Цены на Granta Active Cross стартуют с отметки 1 206 000 рублей, а за «вседорожную» версию универсала Iskra SW Cross дилеры просят минимум 1 657 000 рублей.

В объявлении не уточняется, какие именно затраты на логистику и растаможку включены в указанную стоимость. Известно лишь, что покупателю предлагается белый экземпляр в комплектации Luxury Plus. В перечень оснащения входят: бесключевой доступ, кнопка запуска мотора, медиацентр с сенсорным экраном, камера заднего вида, климатическая установка, круиз-контроль и 15-дюймовые легкосплавные диски.

Среди дополнительных опций — люк на крыше, сиденья с отделкой из экокожи, кондиционер, центральный подлокотник спереди, светодиодная оптика с противотуманными фарами, датчики давления в шинах, электропривод зеркал, а также стеклоподъёмники на всех дверях.

Toyota Yaris L-X представляет собой компактный городской хэтчбек, выпускаемый совместным предприятием GAC Toyota исключительно для китайского рынка. От европейского собрата он отличается более выразительным дизайном: иной решеткой радиатора, уникальной светотехникой сзади, увеличенным дорожным просветом (145 мм вместо 125 мм) и пластиковой защитой кузовных панелей.

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л.с. и крутящим моментом 139 Нм. Трансмиссия — вариатор с имитацией восьми ступеней, привод исключительно передний.

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