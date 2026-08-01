Легенда стала официальной: УАЗ «Буханка» теперь не просто прозвище, а бренд

Автомобиль УАЗ серии СГР официально получил название «Буханка». Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

Ульяновский автозавод официально узаконил народное имя для своих грузовых автомобилей серии СГР («Старый грузовой ряд»).

Соответствующее наименование теперь фигурирует в официальных материалах, размещённых на сайте предприятия.

УАЗ подал две заявки на регистрацию торговых марок «УАЗ Буханка» и «UAZ Bukhanka» на территории России.

История модели началась в 1958 году, когда с конвейера сошёл первый полноприводный фургон повышенной проходимости УАЗ-450, созданный на агрегатах ГАЗ-69. Именно за характерный внешний облик автомобиль получил прозвище «буханка», которое закрепилось за ним на десятилетия.

Позже на собственном шасси появились заднеприводные модификации семейства УАЗ-451 (1961 год), а затем и усовершенствованные версии с полным приводом — УАЗ-452 (1962 год). Все эти машины впоследствии вошли в линейку, известную как УАЗ СГР.

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