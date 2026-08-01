Ажиотаж и дисконты: на самые популярные SUV в России цены падают

Кроссоверы Haval, Tenet и Geely подешевели / Фото пресс-служба Тенет

«За рулем» рассказал о скидках на популярные в РФ кроссоверы.

Tenet T7: новый лидер и его стоимость

По итогам полугодия первое место в модельном рейтинге занял Tenet T7, разойдясь тиражом 36 490 экземпляров и сместив с вершины предыдущего фаворита — Haval Jolion. Фактически это перелицованный Chery Tiggo 7L, производство которого было налажено на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Автомобиль оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой, доступен в передне- и полноприводной версиях.

В дилерском центре «Авилон» на базовую комплектацию «Актив» с камерой заднего вида, бесключевым доступом и двухзонным климат-контролем был установлен ценник ниже заводского: 2,6 млн рублей против рекомендованных 2 735 000. Сотрудник подтвердил стабильные поставки и отметил, что в наличии только машины текущего года, тогда как прошлогодние партии уже распроданы.

Еще более выгодное предложение обнаружилось в сети «Рольф» — там T7 2026 года оценили в 2 395 000 рублей. Продавец заверил, что это свежие экземпляры, только что сошедшие с конвейера, однако такая цена действует исключительно на автомобили белого или серого цвета.

Топ-версия «Прайм» включает полный привод, панорамную крышу, подсветку порогов, круговой обзор и обогрев всех сидений. При официальной стоимости 3 140 000 рублей в «Автогермесе» клиенту предложили скидку от дилера, снизив цену до 2 870 000 рублей, уточнив, что эта уступка идет не от завода.

Haval Jolion: цены и скидки

Модель, собранная в Тульской области, разошлась в количестве 35 473 экземпляров. Весной она пережила рестайлинг, который не затронул внешний вид: обновился салон, изменился селектор коробки, а под капотом появился локализованный мотор с увеличенным крутящим моментом.

Базовая версия Jolion предлагается с механической коробкой. В «АвтоСпецЦентре» за автомобиль с тканевой обивкой и 10-дюймовым дисплеем при официальной цене от 2 049 000 рублей были готовы сделать скидку до 100 тысяч, но только на черный или белый цвет.

Комплектация «Оптимум» с роботом и светодиодной оптикой в ДЦ «Авторусь» продавалась за 2 449 000 рублей с минимальным дисконтом — не более 50 тысяч. Однако в качестве компенсации клиентам обещали либо зимний комплект шин, либо дополнительное оборудование.

Топ-версия «Техно+» с полным приводом и кожаным салоном оценена производителем в 2 899 000 рублей. В салонах «Автопассаж» и «Нижегородец» подтвердили возможность хорошего дисконта, но точную сумму отказались называть, сославшись на индивидуальный подход.

Geely Monjaro: скидки и особенности

Monjaro, оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем на 238 л.с., восьмиступенчатым автоматом и только полным приводом, реализован в количестве 13 818 машин. Это единственный представитель десятки, у которого пока нет локального производства, если не считать клона Volga K50.

В начальной комплектации «Люкс» с трехзонным климатом, подогревом кресел и круговой камерой в «БорисХофе» в наличии остались только белые экземпляры. Цена — 4 599 990 рублей по прайсу, возможная скидка, по словам менеджеров, составит около 50 тысяч.

В «У Сервис+» базовых версий уже не оказалось. Зато топовый «Флагман» с адаптивной подвеской, массажем и цифровой панелью приборов предлагали за 4,6 млн рублей, хотя официальный сайт указывает 4,9 млн.

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