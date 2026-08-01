Mercedes-Benz отзывает более 300 000 машин в США: в чем опасность

Mercedes-Benz отзывает более 300 000 машин в США. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom.

Американское подразделение Mercedes-Benz инициировало масштабную сервисную акцию, которая затрагивает 310 667 автомобилей. Причиной послужил микровыключатель в замке водительской двери: под воздействием коррозии он может перестать корректно передавать электронике данные о положении двери — открыта она или закрыта.

Как сообщает Национальная администрация безопасности дорожного движения США, под отзыв попали модели CLA, A-Class, C-Class, CLE, GLA, GLB и GLC. Речь идет о нескольких популярных семействах марки — от компактных седанов и кроссоверов до более крупных автомобилей среднего сегмента.

Суть неисправности не в том, что дверь может открыться самопроизвольно. Опасность заключается в ложном сигнале: если система не определяет, что дверь открыта, функция автоматической активации стояночного тормоза может не включиться. В результате автомобиль, оставленный без присмотра, способен тронуться с места и откатиться, что создает риск ДТП или травмирования людей поблизости.

Устранение дефекта будет проводиться бесплатно — дилеры заменят замок водительской двери. Программное обновление здесь не поможет, поскольку проблема вызвана физическим разрушением микропереключателя из-за коррозии.

Владельцам машин из перечисленных серий стоит учитывать, что кампания касается только конкретных производственных партий. Решающее значение имеет VIN-номер. Это особенно важно для автомобилей, ввезенных из США: внешне и по году выпуска машина может соответствовать описанию, но не попадать в отзывной список.

Это уже второй крупный отзыв Mercedes-Benz в Штатах за последние месяцы. В мае компания отзывала 144 049 машин из-за возможного отключения цифровой приборной панели. Теперь же проблема оказалась механической и затронула более чем вдвое больше автомобилей.

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