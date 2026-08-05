Российский авторынок обновил годовой рекорд: подробности

Продажи новых авто в РФ в июле стали рекордными с начала года. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно отчету аналитического агентства «Автостат», в последний месяц лета 2026 года на российском рынке было реализовано 122 100 новых легковых машин.

Этот показатель превысил прошлогодний июльский результат на 1,2% и стал рекордным с начала года — предыдущий максимум принадлежал апрелю, когда дилеры продали 117,5 тыс. автомобилей.

Поставщиком почти каждой четвертой машины (23,94% рынка, или 29,2 тыс. штук) вновь выступила отечественная Lada, сохранившая первенство. Среди зарубежных марок наиболее востребованным оказался Haval — его дилеры отчитались о 15,6 тыс. реализованных авто. Бронза досталась локальному бренду Tenet с 12,6 тыс. продаж, а вслед за ним расположились Geely (8,34 тыс.) и Changan (5,459 тыс.).

Шестую позицию заняла белорусская Belgee (4 891 автомобиль). В десятку сильнейших также вошли Jetour (4 387), Toyota (3 724), Mazda (3 090) и GAC (1 928). При этом только у четырех брендов из топ-10 зафиксирована позитивная месячная динамика, причем самый внушительный скачок продемонстрировала Mazda — её продажи увеличились в 5,5 раза. Среди проигравших наиболее заметное падение по сравнению с июлем 2025-го показал GAC (–32,2%).

За семь месяцев 2026 года общий объем реализованных легковых автомобилей достиг 730,7 тыс. экземпляров, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом временном промежутке положительную динамику продемонстрировали семь марок, причем лидером роста вновь оказалась Mazda (кратное увеличение в 7,7 раза), тогда как самое серьезное снижение зафиксировано у Changan (–24,2%).

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