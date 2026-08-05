Новый гигант: чем удивил флагманский Haval H10

Представлен новый флагманский Хавал. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

В Китае состоялась презентация нового флагманского внедорожника Haval H10, сообщает "За рулем".

Как сообщается, несмотря на внешний вид с подчеркнуто прямыми и грубыми линиями, автомобиль построен на несущем кузове. Инженеры использовали свежую модульную архитектуру GWM One — ту же самую, что легла в основу гибридного кроссовера Wey V9X, представленного минувшей весной. В перечне дополнительного оснащения значится двухцветное лакокрасочное покрытие, а среди средств активной безопасности предусмотрен лидар, смонтированный над ветровым стеклом.

Покупателям предложат две модификации, различающиеся по длине: 5138 и 5299 мм соответственно. Первый вариант предполагает двухрядный пятиместный салон, тогда как второй — трехрядный, рассчитанный на шесть пассажиров. При этом колесная база в обоих случаях одинаковая и составляет ровно 3000 мм.

Передняя панель уже оснащена двумя дисплеями, однако за дополнительную плату производитель установит проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, а также складной монитор на потолке для седоков сзади. В центральном тоннеле предусмотрен термобокс.

Новинка представляет собой подзаряжаемый гибрид. Аккумуляторная батарея мощностью 43 кВт·ч обеспечивает электрический ход примерно на 180 км. В качестве двигателя внутреннего сгорания выступает полуторалитровый мотор, развивающий 167 лошадиных сил.

Ходовая часть оснащена системой управления всеми колесами. На трассе задние колеса синхронизируются с передними — поворачивают в едином направлении, что положительно сказывается на курсовой устойчивости. В условиях парковки предусмотрено два режима: при движении задней оси в противоположную передним сторону снижается радиус разворота, а при синхронном повороте автомобиль способен смещаться «крабом» (боковым ходом), что также упрощает маневры в стесненном пространстве.

В российском офисе бренда, по обыкновению, воздерживаются от комментариев относительно планов по выводу таких моделей на местный рынок, тем более что полномасштабная премьера «десятки» в Китае еще не состоялась. Тем не менее, если Haval H10 все же доберётся до РФ, он вполне мог бы стать более бюджетной альтернативой кроссоверу Wey V9X, дебют которого в нашей стране ожидается в ближайшее время.

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