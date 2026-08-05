Экономию принесли в жертву представительскому комфорту: у внедорожника YangWang U8L появилась новая версия

Фото: yangwang-russia.ru

Флагманский внедорожник BYD, судя по всему, вскоре получит версию, в которой утилитарность и экономия полностью принесены в жертву представительскому комфорту, сообщает "За рулем".

В модификации YangWang U8L Snowcrest Edition разработчики сделали акцент исключительно на обслуживании двух пассажиров, размещенных сзади.

Обычно удлиненная колесная база предполагает появление третьего ряда сидений, однако здесь поступили иначе. Задний трехместный диван демонтировали, а на его место установили два обособленных капитанских кресла с выдвижными опорами для ног, функцией вентиляции и массажными роликами. Рядом с ними разместили отдельный дисплей для регулировки климата и управления мультимедиа, а отделка салона выполнена из дорогих сортов кожи, подчеркивающих высокий статус машины.

Внешние акценты тоже работают на создание атмосферы исключительности. Кузов получил новую цветовую гамму, а золотистые детали появились на эмблеме, корпусах боковых зеркал, бамперах и задних стойках. При открытии двери на пороге загорается логотип Snowcrest Edition, и та же символика нанесена на перчаточный ящик, дверные панели, сиденья, подголовники и центральный подлокотник.

Фото: yangwang-russia.ru

Ожидается, что интерфейс мультимедийной системы также будет адаптирован под данную спецверсию, а штатная премиальная акустика, по всей видимости, не вызовет нареканий даже у самых взыскательных меломанов.

Китайские профильные издания предполагают, что стоимость такой отделки достигнет примерно 1,8 млн юаней, что по нынешнему курсу превышает 21 млн рублей. Для сравнения, стандартный удлиненный U8L оценивается около 1,3 млн юаней (свыше 15 млн рублей). Впрочем, официальных цен и точной даты начала приёма заказов производитель пока не обнародовал.

При всех внешних переменах техническая составляющая осталась прежней. Новинка построена на платформе e с пневматической подвеской Disus-P, способной сохранять устойчивость кузова даже при отрыве одного из колес. В арсенале автомобиля — режим бокового движения («краб») и знаменитый разворот на месте («танковый»).

Силовой агрегат — гибридный: двухлитровый турбомотор мощностью 272 л.с. работает в связке с четырьмя электродвигателями. Совокупная отдача достигает 1197 л.с., пиковый крутящий момент — 1280 Н·м, а ускорение с места до 100 км/ч укладывается в 3,6 секунды. Электронный ограничитель не позволяет разогнаться свыше 190 км/ч. Литий-ионная батарея емкостью 55,53 кВт·ч обеспечивает запас хода до 1000 км на одной заправке.

U8L представляет собой флагманский вседорожник премиального суббренда BYD. От базового U8 он отличается увеличенными габаритами: длина составляет 5400 мм, ширина — 2049 мм, высота — 1921 мм, а колесная база — 3250 мм. Инженеры также изменили оформление остекления, порогов и колесных арок, установили диски нового образца и применили двухцветное окрашивание кузова. Сзади появилась двухсекционная крышка багажного отделения без закрепленной запаски, но с площадкой для номерного знака.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.