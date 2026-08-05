Руль трясётся на трассе? Автомеханики предупредили о смертельной опасности

Кусок грязи весом 20 граммов на диске колеса может привести к потере управления. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Какие неполадки чаще всего вызывают дрожание рулевого колеса при достижении скорости 90 км/ч? Журналисты Pravda.Ru обратились к профильным специалистам, чтобы выяснить это.

Подобный симптом нередко застает водителей врасплох, однако физика процесса достаточно проста: колесо утрачивает равномерность вращения, и возникший дисбаланс мгновенно транслируется на руль. Согласно действующим Правилам дорожного движения, такое состояние квалифицируется как неисправность рулевого управления, поэтому пренебрегать тряской нельзя — дальнейшее передвижение допускается только до места ремонта или ближайшей парковки.

Откладывать визит в сервис не стоит хотя бы потому, что страдает не только комфорт, но и ресурс рулевой рейки, подшипников ступиц и сопряженных узлов.

На практике неполадки нередко провоцирует обычный визит в шиномонтаж. Если дефект проявился сразу после сезонной замены покрышек, высока вероятность так называемого человеческого фактора: недостаточно затянутые болты или плохо очищенная от загрязнений и ржавчины посадочная поверхность ступицы почти гарантированно ведут к перекосу. Диск прилегает с отклонением, и корректировка балансировочными грузиками здесь бессильна. Иногда мастера попросту забывают перенести центрирующее кольцо со старого комплекта — ситуация, знакомая многим автомобилистам, однако такие просчеты вычисляются быстрее всего.

Существует и гораздо более серьезный вариант — наезд на глубокую яму на дорожном покрытии. Инженер-автомеханик Михаил Лазарев пояснил, что при внезапном возникновении вибрации после попадания в выбоину, скорее всего, нарушена геометрия диска или поврежден корд шины. В таком случае обычная балансировка уже не поможет — потребуется правка диска или замена покрышки из-за образования «грыжи».

Иная картина наблюдается на автомобилях с внушительным пробегом (под 150 тысяч километров и более), которые эксплуатировались без серьезных аварий. Здесь виновниками выступают естественный износ и банальное налипание грязи: внутренняя плоскость диска со временем обрастает слоем засохшей земли, масса которой может достигать десятков граммов. Эффект оказывается аналогичным тому, как если бы с колеса неожиданно слетели балансировочные грузики.

Первичный осмотр без подъемника способен прояснить многое: вмятины на ободьях или характерные вздутия (грыжи) на боковинах сложно не заметить. Однако если внешне колеса выглядят безупречно, гадать бесполезно — требуется практическая проверка. Автомобиль вывешивают на домкратах, задние колеса надежно фиксируют упорами, затем включают передачу и наблюдают за вращением, которое наглядно показывает наличие «восьмерки» и радиального биения протектора.

Правда, при такой самодеятельной диагностике легко пренебречь техникой безопасности и получить травму. Автослесарь Денис Хромов предупредил о необходимости предельной осторожности при самостоятельной работе с домкратом. Он посоветовал не только следить за вращением, но и проверять надежность затяжки крепежа, поскольку иногда вибрация является лишь сигналом того, что колесо держится буквально «на честном слове», а затягивание с проверкой грозит его отрывом на ходу.

Любопытно, что детали ходовой части сами по себе относительно редко становятся первопричиной циклической дрожи на руле. Зато разболтанные рулевые наконечники, шаровые опоры или сайлентблоки превращаются в мощные резонаторы: при наличии люфта даже мизерный дисбаланс колеса многократно усиливается и воспринимается как назойливые толчки, от которых немеют руки. Именно этим объясняется классическая ошибка, когда устраняют вибрацию, но не трогают «уставшую» подвеску, и проблема возвращается вновь.

Кстати, если с колесами и рулевым управлением все в порядке, а дрожь никуда не исчезла, Михаил Лазарев рекомендовал обратить внимание на трансмиссию и тормозную систему. По его словам, в практике встречались случаи, когда внутренний ШРУС создавал вибрацию именно под нагрузкой в определённом скоростном коридоре, и это легко путали с плохой балансировкой.

Почему же точкой отсчета зачастую становится именно 90 км/ч? Ответ кроется в физике: на этой скорости частота вращения колеса входит в резонанс с элементами подвески конкретного автомобиля. На меньших или больших скоростях амплитуда колебаний может затухать, создавая иллюзию исправности, тогда как дефект остается на месте. А балансировка при погнутом диске и вовсе теряет смысл — она выравнивает массы, но бессильна против геометрического «яйца» или «восьмёрки», и дрожь будет сохраняться вплоть до прокатки.

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