Полноприводный Tenet T4 уходит с рынка: дилеры рассказали, сколько осталось машин на продажу

Дилеры рассказали, сколько у них осталось кроссоверов Tenet T4 / Фото tenet.ru

Кроссовер Tenet T4 официально прекратил свое существование на конвейере — производитель завершил жизненный цикл модели. В беседе с «Российской газетой» представители дилерских центров раскрыли информацию о том, сколько еще экземпляров этой машины осталось в наличии.

Николай Иванов, занимающий пост директора по продажам новых автомобилей в группе «Рольф», сообщил, что в распоряжении компании находится девять автомобилей Tenet T4: один — в московском дилерском центре и еще восемь — в петербургском. По его словам, все оставшиеся машины планируется реализовать в течение августа.

Павел Шевченко, руководитель дилерского направления автоплатформы Fresh, добавил, что производство T4 было свернуто еще в мае текущего года. Ему на смену пришла более просторная модель T4L, построенная на той же платформе и в той же ценовой категории. Он уточнил, что на складе их воронежского дилерского центра осталось около пяти единиц T4, которые, по его прогнозам, также будут распроданы до конца лета.

Шевченко обратил внимание на важное преимущество уходящей модели — она доступна в полноприводной версии, которая появилась у T4 в конце 2025 года. Между тем у нового T4L пока предлагается только передний привод, а его полноприводные модификации ожидаются позже. Этот фактор, по его словам, поддерживает спрос на предыдущее поколение, поскольку выбор между «более крупной, но моноприводной» и «компактной, но с полным приводом» оказывается непростым, особенно для регионов с продолжительными снежными зимами.

Напомним, что серийный выпуск Tenet T4 стартовал 12 августа прошлого года на калужском заводе, а розничные продажи развернулись в конце того же месяца. Автомобили 2026 года выпуска без учета специальных предложений оцениваются в диапазоне от 2 169 000 до 2 659 000 рублей.

Что касается модели T4L, она дебютировала на рынке в мае нынешнего года с начальной ценой от 2 259 000 рублей. Примечательно, что на официальном веб-сайте Tenet старая модель T4 все еще присутствует, а на момент подготовки материала в онлайн-витрине числилось 11 доступных машин.

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