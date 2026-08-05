Дешевле китайцев, но с важным нюансом: Toyota Veloz уже в России

Семиместная Тойота уже в РФ. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появился новый бюджетный семиместный вседорожник — Toyota Veloz.

Как минимум два дилерских центра уже принимают заказы на эту модель из ближайших партий поставок. Самая выгодная цена зафиксирована у автосалона в Байкальске: там белую машину в начальной комплектации GX предлагают за 2,5 миллиона рублей. В то же время кемеровский дилер озвучил стоимость 2,7 миллиона рублей за аналогичный вариант исполнения.

Все поставляемые экземпляры имеют идентичную техническую начинку: под капотом установлен полуторалитровый атмосферный двигатель мощностью 105 лошадиных сил, который работает в связке с вариатором. Привод — исключительно передний, других вариантов не предусмотрено.

Ближайшие конкуренты из Китая заметно дороже. Например, семиместный Geely Okavango стартует от 3 772 990 рублей, а за Chery Tiggo 9 дилеры просят минимум 3 985 000 рублей.

В отличие от китайских аналогов, японский кроссовер не имеет права на бесплатное гарантийное обслуживание в случае возникновения неисправностей.

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