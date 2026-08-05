Новые машины дорожают: какой была средняя цена в июле

«Автостат»: средневзвешенная цена нового авто в России составила 3,51 млн рублей. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Аналитическое агентство «Автостат» обнародовало свежие данные о ценообразовании на автомобильном рынке России.

Согласно материалам презентации, которую представил заместитель начальника отдела аналитики Дмитрий Ярыгин, средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля по итогам июля составила 3,51 миллиона рублей.

В том же отчете приводится информация и о вторичном рынке: средний ценник на подержанную машину в июле сложился на уровне 1,17 миллиона рублей.

Ранее в среду специалисты «Автостата» уже информировали о том, что в июле объем продаж новых легковых автомобилей достиг 122,1 тысячи единиц, что на 1,2% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

По итогам июля на российском автомобильном рынке сложилась характерная ценовая динамика: корректировка стоимости в сторону увеличения происходила вдвое чаще, чем снижение. Как следует из статистических данных, во втором летнем месяце о повышении цен объявили шесть марок, тогда как лишь три бренда пошли на уменьшение прайсов.

В число подорожавших вошли белорусский Belgee, отечественный Evolute, а также китайские производители Foton, Hongqi, Dongfeng и Geely. Остальные игроки рынка предпочли сохранить прежний уровень цен без изменений.

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