Нержавейка и 550 «лошадей»: «Руссо-Балт» планирует к выпуску премиальный седан

Руссо-Балт выпустит премиум-седан / Фото foton.ru

Пермский автомобильный завод «Руссо-Балт» официально объявил о своих планах по созданию флагманского седана.

Представитель компании в интервью изданию «Газеты.Ru» сообщил, что новинка станет полностью электрической, с полным приводом уже в начальной комплектации, а внешние панели кузова будут выполнены из нержавеющей стали.

Мощность силовой установки, по предварительным расчетам, достигнет 550 л.с. В пресс-службе также уточнили, что запуск модели в серию ожидается в 2027–2028 годах. Более точные сроки появятся после завершения проектирования, испытаний и сертификации. Имя модели пока не разглашается.

На данный момент компания ведет работу над тремя проектами. Наиболее продвинутый из них — электрический фургон Ф200, продажи которого стартуют в январе 2027 года по цене от 6,5 миллионов рублей. Также в разработке находится электрический кроссовер С55 с парой моторов, суммарной мощностью 550 л.с., полным приводом и аналогичным кузовом из нержавейки, однако его премьера перенесена на более поздний срок.

Кроме того, в планах есть 12-местный микроавтобус на базе фургона — его появление ожидается во второй половине 2027 года. Оригинальные же автомобили «Руссо-Балт» выпускались в период с 1909 по 1918 год, и за эти годы было изготовлено несколько сотен машин.

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