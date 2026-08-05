Импорт новых машин в Россию резко вырос: среди брендов лидирует Changan, среди моделей - Geely Cityray

«Автостат» заявил о росте импорта новых легковых авто в РФ. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин в ходе оперативного совещания представил свежие данные по импорту легковых автомобилей в Россию.

Согласно его отчету, объем ввоза новых машин по итогам июля 2026 года достиг 44,4 тысячи единиц, что на 57% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

По словам эксперта, среди брендов наибольший объем импорта пришелся на китайскую марку Changan, а среди отдельных моделей лидерство удерживает Geely Cityray.

Что касается вторичного рынка, то поставки подержанных легковых автомобилей в июле выросли на 7% в годовом сопоставлении и составили 50,5 тысячи экземпляров. Здесь наиболее популярной оказалась японская Toyota, а самой востребованной моделью — Toyota Corolla.

В разрезе стран-поставщиков новых автомобилей Китай уверенно занимает первое место с долей 73,6%. На второй позиции расположилась Киргизия (14,7%), на третьей — Япония (3,2%). В сегменте автомобилей с пробегом ситуация иная: лидирует Япония с показателем 59,5%, за ней следуют Китай (24%) и Республика Корея (7,6%).

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