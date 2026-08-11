Новый список авто для такси обрадовал рынок: все детали

В новый список локализованных для такси авто включили машины из Калининграда. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Минпромторг обновил официальный реестр автомобилей отечественной сборки, которые допускаются к эксплуатации в качестве такси.

В актуализированный перечень вошло более трех десятков наименований — среди них как китайские бренды (Omoda, Jeland, Jetour, Voyah, Haval), так и продукция российских производителей, включая Lada, Niva, «Москвич», Evolute, Tenet и ряд других марок. Участники профильного рынка в целом одобрили расширение списка, но при этом предупредили, что резкого массового перехода на сертифицированные по новым правилам машины в ближайшее время не произойдет. Информация об этом появилась на отраслевом портале.

Обновленный порядок регулирования вступил в силу с марта текущего года. Согласно действующим нормам о локализации в сфере таксомоторных перевозок, каждое транспортное средство, задействованное для перевозки пассажиров, обязано набрать минимальный порог в 3200 баллов локализации.

Наибольшие сложности новые правила вызвали у самозанятых водителей, которые используют личные автомобили для работы через крупные агрегаторы. Эта категория граждан не располагала финансовыми ресурсами для приобретения машин, отвечающих жестким требованиям по локализации. В связи с этим федеральные власти предусмотрели для них переходный период: до 2033 года в каждом регионе разрешается, чтобы 25% таких водителей продолжали работать на автомобилях любых марок вне зависимости от уровня локализации. Однако по истечении этого срока замена транспорта станет неизбежной.

Крупные таксопарки, стремясь избежать возможных рисков, приступили к обновлению подвижного состава еще до официального вступления закона в силу. Представители малого бизнеса, напротив, оказались в более сложной ситуации из-за ограниченности бюджетов и отсутствия достаточных средств на замену автопарка.

Так, в Калининградской области местные перевозчики высказывали опасения, что ужесточение требований может спровоцировать уход части рынка пассажирских перевозок в теневой сектор. В региональном Общественном совете по развитию такси отмечали, что по состоянию на начало весны 2026 года лишь около 30% перевозчиков готовы инвестировать средства в переход на локализованные автомобили.

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