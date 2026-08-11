Вольвовский мотор и японский автомат: за что хвалят и ругают Geely Atlas Pro

«За рулем» перечислил плюсы и минусы Geely Atlas Pro. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

Кроссовер Geely Atlas Pro, выпускавшийся с 2019 по 2025 год, имеет длину 4544 мм и доступен как в переднеприводной, так и в полноприводной модификации, сообщает "За рулем". Полноприводные версии оснащены мягкой гибридной системой, в которой стартер-генератор ассистирует двигателю в определенных режимах работы.

Официально модель позиционируется как эволюция Atlas первого поколения, с которым у нее есть внешнее сходство. Однако по факту это совершенно новая разработка — с переработанной ходовой частью и обновленной линейкой силовых агрегатов. В Китае реализация стартовала в 2019 году, в 2021-м наладили сборку в Беларуси и одновременно вышли на российский рынок. С 2024 года эта же машина производится под именем Belgee X70.

К плюсам модели владельцы относят вместительный и удобный салон, энергоемкую подвеску и насыщенное электронное оснащение. Интерьер выглядит стильно, отделочные материалы добротные, хотя диапазон регулировки рулевой колонки по вылету признан недостаточным.

Среди минусов — дорожный просвет 175 мм, отсутствие атмосферных моторов и механических коробок передач, а также склонность кузова к коррозии.

Силовая установка представлена единственным двигателем в двух вариантах мощности — 150 и 177 лошадиных сил. Под индексом JLH 3G15TD скрывается доработанный трехцилиндровый агрегат Volvo B3154T. Мотор полностью алюминиевый, без гильз, с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Привод ГРМ — ременной, предусмотрены гидрокомпенсаторы. Рекомендуемое топливо — АИ-95. Заявленный ресурс — около 250 тысяч километров, однако ремонт агрегата обходится сложно и дорого.

Серьезных отказов на малом пробеге не зафиксировано, если не считать сбоев стартер-генератора у гибридных версий. Из характерных неисправностей отмечают течи уплотнителей и образование нагара на впускных клапанах, что к 100 тысячам километров приводит к повышенному расходу масла. За состоянием ремня ГРМ требуется регулярный контроль, поскольку мотор относится к категории «втыковых».

Большинство экземпляров на вторичном рынке (76%) — полноприводные. В таких версиях двигатель работает в паре с семиступенчатым роботом Geely 7DCT330 с двумя мокрыми сцеплениями. По конструкции эта коробка во многом повторяет разработку немецкой компании Getrag. В целом агрегат надежен, ожидаемый ресурс достигает 300 тысяч километров. При спокойной манере вождения до 100 тысяч км он не доставляет хлопот и не требует замены сцеплений — встречаются экземпляры, где сцепления выдерживали более 150 тысяч км. Однако на таких пробегах могут выходить из строя задние подшипники валов. На некоторых автомобилях фиксировали ускоренный износ двухмассового маховика уже на 40–80 тысячах км, а в отдельных случаях по гарантии меняли электронный блок управления.

Переднеприводные версии оснащаются японским гидромеханическим автоматом Aisin TF 72SC, также обладающим солидным ресурсом. Основные трудности возникают из-за перегревов — штатный теплообменник работает без запаса. Специалисты рекомендуют после 100 тысяч км устанавливать дополнительный внешний радиатор, эта процедура хорошо отработана. К 200 тысячам километров обычно требуется капитальный ремонт коробки с заменой фрикционов, втулок и прокладок.

К подвеске, рулевому управлению и тормозной системе серьезных претензий нет — все узлы служат достаточно долго. Основные проблемы доставляет электроника: в частности, по гарантии нередко меняли камеры кругового обзора и парктроники. На многих машинах сбоит система контроля давления в шинах. Эпизодически дают сбои и требуют перепрошивки различные блоки управления. Мультимедиа критикуют за ограниченный функционал, климат-контроль и датчик дождя — за нелогичные алгоритмы работы. Боковые зеркала иногда отказываются складываться или раскладываться. Отдельного упоминания заслуживает датчик системы «умной» зарядки аккумулятора — при его некорректной работе батарея постоянно недозаряжается и быстро выходит из строя.

Тесты Euro NCAP не проводились.

Самое распространенное предложение на вторичном рынке — версия 1.5 л с роботом и полным приводом. Оптимальным выбором признана модификация 1.5 л с автоматом и передним приводом. В той же ценовой категории конкуренцию составляют Chery Tiggo 7 Pro, Haval F7/F7x, Hyundai Creta и Renault Arkana.

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