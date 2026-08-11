Россияне переключились на машины за 1-1,5 млн: в чем причина и что покупают

Россияне начали скупать авто с пробегом стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты сервиса Pango Cars, занимающегося реализацией подержанных автомобилей на территории России, проанализировали структуру кредитных сделок на вторичном рынке по итогам июля 2026 года.

Выяснилось, что на транспортные средства стоимостью от 1 до 1,5 миллиона рублей пришлось ровно 25% всех покупок с привлечением заемных средств. Этот показатель впервые за продолжительный отрезок времени вывел указанный ценовой диапазон в лидеры по востребованности у клиентов, оформляющих автокредиты.

Для сопоставления: доля машин дешевле 1 миллиона рублей в том же месяце составила 21%. Еще 21% кредитных договоров был заключен на автомобили в ценовом коридоре от 1,5 до 2 миллионов рублей. Общая динамика свидетельствует о постепенном переориентации покупательского интереса на более дорогие экземпляры.

Средний размер займа на приобретение авто с пробегом в июле достиг 1,3 миллиона рублей, что на 130 тысяч превышает аналогичный показатель годичной давности. Процентная ставка в среднем держалась на отметке 21% годовых, а стандартный срок кредитования составлял порядка шести лет. Как отмечают эксперты, столь длительный период погашения позволяет заемщикам распределить возросшую цену автомобиля на более продолжительный интервал и удерживать ежемесячный платеж на терпимом уровне.

В брендовой структуре спроса на машины с пробегом, приобретенные в кредит, уверенное первенство удерживает Lada — на долю этой марки пришлось 11% транзакций. Следом расположились Kia и Hyundai с показателями 10% и 9% соответственно. Наиболее популярными моделями в июле стали Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Возрастной портрет покупаемых автомобилей остается достаточно консервативным. Транспортные средства в возрасте от 5 до 10 лет заняли 27% кредитных сделок, еще 26% пришлось на машины старше 10, но моложе 15 лет. Таким образом, суммарно более половины клиентов останавливают выбор на автомобилях возрастной группы от 5 до 15 лет. Почти пятая часть реализации (19%) пришлась на экземпляры не старше пяти лет. На долю авто в возрасте от 15 до 20 лет пришлось 18%, а на машины старше 20 лет — всего 6%.

В пресс-службе Pango Cars прокомментировали "Российской газете" полученные данные. Специалисты сервиса обратили внимание на значимую трансформацию потребительского поведения: рост средней суммы кредита до 1,3 миллиона рублей и повышение доли автомобилей в ценовом сегменте 1-1,5 миллиона свидетельствуют о поэтапном увеличении бюджета, который покупатели готовы направлять на покупку.

По мере привыкания клиентов к нынешним условиям финансирования рынок будет постепенно смещаться от погони за минимальной ценой к поиску сбалансированного сочетания стоимости, возраста, технического состояния и размера ежемесячного платежа. При этом доступность кредитных продуктов остается одним из важнейших факторов, формирующих спрос на вторичном рынке.

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