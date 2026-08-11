УАЗ показал свой обновленный «Пикап»: в чем его особенности

Началось производство обновленного УАЗ «Пикап». Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

На производственных мощностях Ульяновского автозавода стартовал выпуск первого экземпляра модернизированного УАЗ «Пикап», сообщает «Российская газета».

Как и в случае с моделью «Патриот», грузопассажирская версия обзавелась обновленной силовой установкой. Под капотом теперь располагается двухлитровый дизельный мотор, агрегатированный с шестиступенчатой механической трансмиссией (аналогичная коробка предлагается и для бензиновой модификации), а также электромеханической раздаточной коробкой.

В числе прочих нововведений — рулевые колеса, изготовленные в России из магниевого сплава, и наличие подушек безопасности. Обновление всего модельного ряда стартует с «Патриота» и «Пикапа», следом изменения затронут и коммерческую версию под названием «Профи». Ключевые агрегаты и системы активной безопасности производятся на дочерних предприятиях группы «Соллерс».

Под капотом теперь располагается двухлитровый дизельный мотор. Фото: Ульяновский автомобильный завод

Ранее сообщалось, что рестайлинговый УАЗ «Патриот» поступит в продажу у официальных дилеров в осенний период.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.