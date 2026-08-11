В России с 2027 года начнут проверять автомобили на уязвимости: как это будет

Росстандарт: В рейтинг RunCAP включена оценка кибербезопасности автомобилей. chorche de prigo / Shutterstock.com / Fotodom.

Глава Росстандарта Антон Шалаев в беседе с «Российской газетой» сообщил о планах по запуску в нашей стране единого национального рейтинга независимой оценки безопасности транспортных средств (RunCAP). Старт проекта запланирован в пилотном режиме на 2027 год. Ключевое новшество — включение в рейтинг методики CyberCAP, которая позволит проводить оценку автомобилей на предмет их киберзащищенности.

Шалаев пояснил, что методическая база для рейтинга полностью обновлена. Особый акцент сделан на новый оценочный инструмент, учитывающий современные угрозы: любой современный автомобиль напичкан электронными системами, и это создает риски несанкционированного вмешательства. Он напомнил, что в 2022 году отдельные зарубежные вендоры в условиях санкционных ограничений дистанционно ограничивали работоспособность своих машин. Именно поэтому кибербезопасность теперь становится частью оценочной процедуры. В пилотный период тестирование пройдут лишь отдельные модели, участие в нем будет сугубо добровольным.

Идея рейтинга RunCAP, по словам руководителя ведомства, не нова — она обсуждается с 2018 года, когда агентство подключилось к разработке добровольных методик испытаний, включая краш-тесты. Однако пандемия 2020 года скорректировала планы, а с 2022 года структура российского авторынка кардинально изменилась: добавились новые марки, что потребовало пересмотра подходов и переноса сроков запуска.

Разработка рейтинга входит в перечень мероприятий Стратегии повышения безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2030 года с перспективой до 2036-го.

Помимо этой инициативы, Шалаев рассказал и о контрольно-надзорных функциях ведомства. Основная цель — недопущение на дороги страны транспортных средств, не отвечающих обязательным требованиям безопасности. В рамках этой работы Росстандарт имеет право приостанавливать или аннулировать одобрения типа транспортного средства. Так, в прошлом году эта мера применялась к нескольким моделям грузовых машин, а в текущем — к нескольким типам грузового и пассажирского транспорта. Однако, по словам Шалаева, как только производитель устраняет нарушения и подтверждает соответствие нормативам, все ограничения оперативно снимаются.

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